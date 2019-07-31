Влиять на управление пенсионными активами смогут только те, у кого больше 8 млн тенге накоплений

Чтобы выбрать компанию для управления своими пенсионными накоплениями, мужчинам нужно будет сначала накопить 8 млн, а женщинам – 10 млн тенге.

На портале "Открытые НПА" Национальный банк опубликовал проект концепции изменений в законодательство по вопросам пенсионного обеспечения.



Как и сообщалось ранее, казахстанцам предоставят право самостоятельно выбирать управляющую компанию для своих пенсионных накоплений (сейчас этими активами по умолчанию управляет Нацбанк). Но в новой концепции уточняется, что такое право вкладчики получат только по достижении так называемого порога достаточности.



Порогом достаточности Нацбанк предлагает считать ту же сумму пенсионных накоплений, которая необходима для заключения договора пенсионного аннуитета. Она устанавливается на каждый год и в 2019 году составляет:



для женщин – свыше 10,1 млн тенге;

для мужчин – свыше 8,2 млн тенге.

При этом перевести в компании по управлению пенсионными активами (КУПА) казахстанцы смогут лишь ту часть пенсионных накоплений, которая превышает этот порог достаточности, а остальные накопления остаются в ЕНПФ под управлением Национального банка.



"Вкладчики, имеющие сверхдостаточные пенсионные накопления, имея необходимый уровень финансовой грамотности, смогут целесообразно распоряжаться превышающей уровень достаточности частью пенсионных накоплений при выборе управляющей компании. Это позволит вкладчикам реализовать своё право на выбор наиболее эффективных инвестиционных стратегий, сформировать конкурентную среду на рынке услуг, управляющих пенсионными активами", – говорится в концепции Нацбанка.



Авторы концепции ожидают, что доходность пенсионных активов под управлением КУПА будет превышать текущую доходность пенсионных активов ЕНПФ за счёт более агрессивной инвестиционной политики.



При достижении вкладчиком пенсионного возраста его пенсионные накопления с учётом накопленного инвестиционного дохода будут возвращаться в ЕНПФ под управление Национального банка (на эти пенсионные накопления не распространяется гарантия государства с учётом инфляции).



"Предполагается, что при наступлении пенсионного возраста у вкладчиков будет аккумулироваться больше пенсионных накоплений, что в свою очередь положительно влияет на размер соответствующих пенсионных выплат", – считают в Нацбанке.



Деятельность КУПА будет лицензируемой и полностью регулируемой со стороны уполномоченного государственного органа. Для управляющих компаний определят перечень финансовых инструментов, в которые будет разрешено инвестировать пенсионные активы.



Будут действовать и требования по возмещению вкладчикам за счёт собственного капитала минимального значения доходности по пенсионным активам, что в свою очередь будет дополнительной гарантией сохранности пенсионных накоплений.



"Вкладчики в случае неудовлетворённости результатами деятельности выбранной КУПА смогут перевести свои накопления в другую компанию или вернуть их под управление Национального банка", – говорится в концепции.



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Ранее сообщалось, что Национальный банк по умолчанию будет управлять активами вкладчиков, которые не определятся с выбором управляющей компании.



Новая система подразумевает, что все обязательные пенсионные взносы будут перечисляться по-прежнему в ЕНПФ, а после ЕНПФ уже перенаправит деньги в управляющие компании, выбранные вкладчиками.



Однако Нацбанк оставит за собой эксклюзивное право управлять пенсионными активами, сформированными за счёт:



обязательных профессиональных пенсионных взносов (их работодатель вносит в пользу работников, имеющих вредные условия труда);

обязательных пенсионных взносов работодателя;

обязательных пенсионных взносов лиц, достигших пенсионного возраста.