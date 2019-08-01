«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Августа
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 428.15 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликован список образовательных грантов

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Опубликован список образовательных грантов
Фото из открытых источников
Стали известны имена обладателей образовательных грантов, передает Zakon.kz.

С полным списком обладателей гранта можно ознакомиться здесь, а также скачать его можно по данной ссылке.

Отметим, что процедура присуждения грантов была полностью автоматизирована и осуществлялась посредством информационной системы. Комиссия, в составе которой были представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", совета ректоров, средств массовой информации, молодежного крыла "Жас Отан", Альянса студентов, неправительственных организации, проектного офиса "ADAL BILIM" контролировала все процессы.

С 2019 года образовательные гранты присуждаются по группам образовательных программ. То есть, каждый абитуриент при зачислении в вуз выбирает конкретную образовательную программу.

На 2019-2020 учебный год было выделено 53 785 грантов.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика