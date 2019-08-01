Опубликован список образовательных грантов

Стали известны имена обладателей образовательных грантов, передает Zakon.kz.
С полным списком обладателей гранта можно ознакомиться здесь
, а также скачать его можно по данной ссылке
.
Отметим, что процедура присуждения грантов была полностью автоматизирована и осуществлялась посредством информационной системы. Комиссия, в составе которой были представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", совета ректоров, средств массовой информации, молодежного крыла "Жас Отан", Альянса студентов, неправительственных организации, проектного офиса "ADAL BILIM" контролировала все процессы.
С 2019 года образовательные гранты присуждаются по группам образовательных программ. То есть, каждый абитуриент при зачислении в вуз выбирает конкретную образовательную программу.
На 2019-2020 учебный год было выделено 53 785 грантов.
Оставьте свой комментарий первым.