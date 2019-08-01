«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Августа
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 428.15 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 08:38
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Фото из открытых источников
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25 процента в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5 процента годовых.

ФРС в своем пресс-релизе отметила, что решение о снижении диапазона процентной ставки связано с глобальным экономическим развитием, а также слабой инфляцией. По мнению регулятора, снижение ставки поддержит рост экономической активности, рынок труда и инфляцию вблизи целевого уровня в 2 процента, он также отметил сохраняющуюся неопределенность. Большинство членов комитета проголосовали в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов, при этом за сохранение высказались двое представителей.

В релизе регулятора также отмечается, что ФРС будет продолжать отслеживать статданные по рынку труда, инфляции, а также будет обращать внимание на состояние мировой экономики и действовать в соответствии с экономической ситуацией в США. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.

Президент США Дональд Трамп ФРС раскритиковал, обрушив критику на главу регулятора Джерома Пауэлла.

"Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы (слишком низкой) инфляции. В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить", - написал Трамп в Twitter.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:31
вот так живут там себе, рулят миром и не знают, что некоторые онолитики давно уже предсказали ихнему $ "финансовую смерть" lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика