Единый налог на имущество планируют ввести в 2020 году

Отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов и объединить налоги на имущество и землю с физических лиц в единый налог предлагают в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу.
Министерство национальной экономики. Министерство разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Как сообщают авторы, основной целью нововведения является упрощение уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами.
"Законотворцы предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налогообложения - объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции и это создает неудобство налогоплательщикам.
А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов", - говорится в сообщении.
Документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внесение в Парламент планируется осенью текущего года. Текст документа размещен на сайте министерства и на открытом портале нормативных правовых актов.
Запланированный срок введения в действие норм - с 2020 года.
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