На склад "Хоргоса" напала обезумевшая толпа

Кадры погрома склада временного хранения Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» ("Коргас"), где хранились оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары, попали в соцсети, передает Bnews.kz.По некоторым данным на складе находилось около 10 тонн разного товара.Информация о факте распространилась в социальных сетях, где на видео группа граждан, среди них женщины и дети, с силой валят забор из цинковых листов и несмотря на усилия сотрудников в форме таможенников врываются на площадку перед складским помещением.В полиции подтвердили факт, сообщив, что уже принимают соответствующие меры по установлению нарушителей, трое из которых уже задержаны.«Этот факт произошел 31 июля на казахстанской части МЦПС «Коргас». Заявление от таможенников не поступало в полицию. Тем не менее, факт официально зарегистрирован. Прибывшим на место происшествия полицейскими и работниками прокуратуры проведена разъяснительная работа о недопустимости противоправных действий и ситуация была урегулирована. Действиям правонарушителей дана правовая оценка. Пятеро участников, повредивших имущество СВХ (забор) привлечены к ответственности согласно действующему законодательству» - отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.По предварительной информации, предпосылкой к незаконным действиям людей послужил их инцидент с таможенниками, поместившие на временный склад товары, превысившие свой весовой лимит.«Необходимо отметить, что само складское помещение в целости и сохранности. Конфликт разрешен на месте. И во время инцидента никто из работников МЦПС и таможенников не пострадал» - дополнили в полиции.