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На склад "Хоргоса" напала обезумевшая толпа

Просмотров:530 Опубликовано: Сегодня, 14:33
На склад "Хоргоса" напала обезумевшая толпа
Фото: Tengrinews
Кадры погрома склада временного хранения Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» ("Коргас"), где хранились оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары, попали в соцсети, передает Bnews.kz.

По некоторым данным на складе находилось около 10 тонн разного товара.

Информация о факте распространилась в социальных сетях, где на видео группа граждан, среди них женщины и дети, с силой валят забор из цинковых листов и несмотря на усилия сотрудников в форме таможенников врываются на площадку перед складским помещением.

В полиции подтвердили факт, сообщив, что уже принимают соответствующие меры по установлению нарушителей, трое из которых уже задержаны.

«Этот факт произошел 31 июля на казахстанской части МЦПС «Коргас». Заявление от таможенников не поступало в полицию. Тем не менее, факт официально зарегистрирован. Прибывшим на место происшествия полицейскими и работниками прокуратуры проведена разъяснительная работа о недопустимости противоправных действий и ситуация была урегулирована. Действиям правонарушителей дана правовая оценка. Пятеро участников, повредивших имущество СВХ (забор) привлечены к ответственности согласно действующему законодательству» - отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По предварительной информации, предпосылкой к незаконным действиям людей послужил их инцидент с таможенниками, поместившие на временный склад товары, превысившие свой весовой лимит.

«Необходимо отметить, что само складское помещение в целости и сохранности. Конфликт разрешен на месте. И во время инцидента никто из работников МЦПС и таможенников не пострадал» - дополнили в полиции.

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В то время, когда вы мирно обедаете, сотрясает Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос. Одно любопытное видео присоали только что с МЦПС «Хоргос». Посмотрите. На видео склад временного хранения. Казахстанская часть Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Сюда доставляют оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары. Это баулы, которые «несуны», не успели пронести через таможенный пункт. К концу дня сотрудники таможни "забытый" товар загружают в тележки и отвозят на склад СВХ. До тех пор, пока не установят законных владельцев. Вчера на СВХ таможенники поместили 10 тонны такого товара. На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа "несунов". Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту стороны заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам потягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку. Как утверждают таможенники, это видео направлено в Департамент полиции Алматинской области, чтобы они установили нарушителей и приняли меры в отношении них. Однако, полиции др сих пор нет.

Публикация от СЕРДИТЫЙ ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@angry_taldyk)



Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:50
вы посильнее гайки заверните людям, вам еще и не те ворота вынесут
 
 

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