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Как казахстанцев обманывают при продаже мест в детских садах

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Как казахстанцев обманывают при продаже мест в детских садах
Фото из открытых источников
Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" сообщила о выявлении сбора персональных данных казахстанцев, а также получение доступа к персональному досье гражданина Казахстана, передает Today.kz.

В службу "KZ-CERT" обратились сотрудники Управления образования Нур-Султана. По их словам, в социальных сетях были созданы страницы, которые предоставляют платные услуги по прикреплению детей в детские сады. Опасения обращающихся были вызваны тем, что ведется незаконный сбор персональных данных казахстанцев.

Проведя мониторинг были выявлены страницы в Instagram и объявления в онлайн-магазине OLX, где была указана следующая информация:

"Наша страница занимается круглосуточной услугой мониторинга мест, в детские сады. Работаем через сайт электронного акимата e.astana.kz. Это общедоступный сайт, для любого жителя РК, чьи дети стоят в общей очереди в ДДУ (детское дошкольное учреждение) и так далее. Сайт выполняет вход с помощью электронного ключа ЭЦП. От вас лишь требуется выбрать подходящий вам сад и предоставить ключ ЭЦП. Напомню, все выполняется в рамках закона. Оплата осуществляется только после получения направления, затем все ваши персональные данные благополучно удаляются", – говорится в объявлении.

"Постановка ребенка в очередь, просмотр номера очереди, получение направления в детский сад осуществляется самим родителем совершенно бесплатно на портале e.astana.kz. Более того, для получения данных услуг не требуется ЭЦП. Для авторизации и дальнейшего получения услуг, достаточно ввести ИИН, мобильный номер телефона родителя и проверочный одноразовый SMS-пароль. Поэтому удаленное заполнение этих форм посторонним человеком считается нарушением Законодательства РК. Нет гарантии, что переданные вами данные и ЭЦП ключи не будут использоваться для иных действий", – пояснила руководитель отдела стратегии, анализа и цифровых технологий Управления образования Нур-Султана Жазира Асанова.

Посредством подписания ЭЦП мошенникам предоставляется возможность в получении государственных услуг и персональных данных гражданина на портале "Электронное правительство".

Служба "KZ-CERT" и Управление образования Нур-Султана призывает всех родителей не поддаваться на подобные рода заявления и получать услугу самостоятельно у официального владельца системы e.astana.kz.

В случае выявления подобного вида интернет-ресурсов, страниц в социальных сетях сообщать по номеру 1400 или в Telegram @kzcert.
Источник: today.kz
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