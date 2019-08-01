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Санитарные книжки отменят в Казахстане со следующего года

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Санитарные книжки отменят в Казахстане со следующего года
Фото из открытых источников
Главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК сообщил, что со следующего года в рамках цифровизации системы здравоохранения отпадет необходимость в наличии санитарной книжки, передает NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать, будут ли учителя проходить медосмотр перед началом учебного года и кто и когда будет проверять их на наличие санкнижки.

«Учителя в отпуске. В августе они пройдут медосмотр. Потом получать санкнижки. Мы школы проверим на наличие санкнижки, прошли ли они флюорографию. Но санитарные книжки во многом получаются деньгами, реально медосмотр многие не проходят. В основном это в сфере общепита. Но у учителей взгляд на это дело сознательный (Они проходят медосмотр – Ред.).

Но в следующем году прошел ли человек медосмотр или нет, можно будет проверить по ИИН. Можно будет узнать, в какой поликлинике он прошел осмотр, у какого врача и так далее. Санкнижек не будет. И тогда, мы надеемся, что ликвидируем основу для покупки санитарных книжек», - пояснил Бекшин.
Источник: Nur.kz
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