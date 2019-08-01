Британец возглавил Авиационную администрацию Казахстана

Назначен генеральный директор Авиационной администрации Казахстана. Как сообщили в КГА, им стал Питер Гриффитс, передает Tengrinews.kz.
Питер Гриффитс ранее руководил департаментом гражданской авиации Министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA).
Являлся директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании EasyJet Luton. Был руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии. Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737.
В разные годы работал на руководящих должностях в Европейской комиссии. Был вице-президентом европейского региона Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации.
АО "Авиационная администрация Казахстана" должно осуществлять меры по обеспечению технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.
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