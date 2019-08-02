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Бекшин: Если учебник школьника тяжелый - это подделка

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 07:28
Бекшин: Если учебник школьника тяжелый - это подделка
Фото из открытых источников
Если учебник вашего ребенка тяжелый, значит, он поддельный. Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин в Службе центральных коммуникаций напомнил родителям о том, какой вес должен быть у учебников, и сообщил, что если книга превышает допустимый вес, то она контрафакт, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в первых-третьих классах вес учебников не должен превышать 300 граммов, 5-6 класс – 400 граммов, 7-9 класс – 500 граммов, старшие классы – 600 граммов.

- Мы столкнулись с тем, что появляются контрафактные учебники, которые зачастую продают на рынках и базарах. И тогда мы удивляемся, "откуда появляются тяжелые учебники". Но туда используется нестандартная бумага, а бумага должна тоже соответствовать санитарным требованиям, на нее четко шрифт должен ложится, она не должна отсвечивать. Это, казалось бы, мелочи, но все это ложится на здоровье детей, - сказал он.

Бекшин порекомендовал "покупать в официальных магазинах по продаже книг, либо там, где реализуют учебники, но не на рынках".

Помимо этого спикер напомнил, что в государстве запущена программа по оснащению школ специальными шкафчиками для учебников, спортивной формы и сменной обуви.

- Для этого мы провели работу, и на сегодняшний день, по итогам завершившегося учебного года, 45% школ оснастили свои классы шкафчиками, для учебников, сменной обуви и спортивной одежды. Думаю, что в течение учебного года работа будет завершена - заключил он.
Источник: zakon.kz
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