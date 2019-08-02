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Как интернет-мошенники крадут персональные и банковские данные казахстанцев

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Как интернет-мошенники крадут персональные и банковские данные казахстанцев
Фото: today.kz
В Национальный Банк Казахстана продолжают поступать обращения казахстанских банков по вопросам обеспечения информационной безопасности. Банками выявляются различные схемы интернет-мошенничества, направленные на кражу персональных и банковских данных пользователей, передает Today.kz со ссылкой на страницу FinGramota в Facebook.

Это могут фейковые объявления в Интернете о розыгрышах и акциях банков, сайты-подделки и другие сомнительные ссылки, переход по которым приводит пользователей на копию оригинального ресурса, или фишинговый сайт, где предлагается ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты платежных карт, включая CVV-код.

Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.

Чтобы такого не случилось, следуйте простым правилам:

- используйте функции безопасности вашего компьютера и мобильных устройств (антивирусная защита, сложные составные пароли с периодической их сменой, не храните на компьютере или мобильном устройстве личные данные в открытом виде);

- избегайте публикаций личных и банковских данных в Интернете (форумы, социальные сети и т.д.);

- не доверяйте звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций, не раскрывайте им свои персональные данные, особенно PIN-коды, CVV-коды;

- не открывайте электронные письма, полученные из неизвестных или подозрительных адресов;

- если вы часто совершаете онлайн-покупки, то лучше заведите отдельную карту для интернет-покупок;

- перед совершением онлайн-покупки, убедитесь, что сайт, на котором вы находитесь, действительно принадлежит интернет-магазину, и его адрес начинается с https://, а не с http://;

- подключите сервис SMS -уведомлений к своим платежным картам;

- никогда не отключайте функцию 3D-Secure на вашей платежной карте;

- не переходите по ссылкам, присланным вам из сомнительного источника по электронной почте, в социальных сетях или в SMS;

- не храните PIN-коды вместе с карточками, и, конечно же, не разглашайте их никому.

Срочно обращайтесь в свой банк, если:

- замечаете необычную активность на своих счетах;

- не можете получить удаленный доступ к своим счетам;

- вашу карту не принимают к обслуживанию.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Адлен (Посетители) Сегодня, 09:12
Самый распространенный вид мошенничества, это когда преступники напрямую работают с сотрудниками банков. Таких случаев куда больше, чем о них говорят. Базы клиентов запросто сливаются между банками, а так же в любую другую сторону. Банки в принципе не заслуживают доверия, все, не только наши.
 
 

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