Как интернет-мошенники крадут персональные и банковские данные казахстанцев

В Национальный Банк Казахстана продолжают поступать обращения казахстанских банков по вопросам обеспечения информационной безопасности. Банками выявляются различные схемы интернет-мошенничества, направленные на кражу персональных и банковских данных пользователей, передает Today.kz со ссылкой на страницу FinGramota в Facebook.



Это могут фейковые объявления в Интернете о розыгрышах и акциях банков, сайты-подделки и другие сомнительные ссылки, переход по которым приводит пользователей на копию оригинального ресурса, или фишинговый сайт, где предлагается ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты платежных карт, включая CVV-код.



Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.



Чтобы такого не случилось, следуйте простым правилам:



- используйте функции безопасности вашего компьютера и мобильных устройств (антивирусная защита, сложные составные пароли с периодической их сменой, не храните на компьютере или мобильном устройстве личные данные в открытом виде);



- избегайте публикаций личных и банковских данных в Интернете (форумы, социальные сети и т.д.);



- не доверяйте звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций, не раскрывайте им свои персональные данные, особенно PIN-коды, CVV-коды;



- не открывайте электронные письма, полученные из неизвестных или подозрительных адресов;



- если вы часто совершаете онлайн-покупки, то лучше заведите отдельную карту для интернет-покупок;



- перед совершением онлайн-покупки, убедитесь, что сайт, на котором вы находитесь, действительно принадлежит интернет-магазину, и его адрес начинается с https://, а не с http://;



- подключите сервис SMS -уведомлений к своим платежным картам;



- никогда не отключайте функцию 3D-Secure на вашей платежной карте;



- не переходите по ссылкам, присланным вам из сомнительного источника по электронной почте, в социальных сетях или в SMS;



- не храните PIN-коды вместе с карточками, и, конечно же, не разглашайте их никому.



Срочно обращайтесь в свой банк, если:



- замечаете необычную активность на своих счетах;



- не можете получить удаленный доступ к своим счетам;



- вашу карту не принимают к обслуживанию.