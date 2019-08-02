В МИД отреагировали на убийство мечом "немца из Казахстана"

В Министерстве иностранных дел прокомментировали убийство мужчины мечом в Германии, передает Тengrinews.kz.
В Германии 28-летний мигрант из Сирии зарезал мечом своего знакомого на улице. По данным СМИ, жертвой стал 36-летний немец из Казахстана. В МИД опровергли эту информацию.
"Согласно информации немецкой полиции, предоставленной Генконсульству Казахстана во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакого отношения к Казахстану", - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Инцидент произошел в немецком Штутгарте. Убийцу в скором времени задержали. Им оказался мигрант из Сирии. Издания отмечают, что мужчины раньше снимали одну квартиру на двоих. Что они не поделили - неизвестно.
Ранее на вокзале Франкфурта-на-Майне мигрант толкнул под прибывающий скоростной поезд мать с ребенком и пытался сбежать. Чудовищный инцидент произошел на глазах у очевидцев утром 29 июля.
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