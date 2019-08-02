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Новый фотоэлектрический двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Новый фотоэлектрический двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Дрон, летящий у колокольни Калифорнийского университета в Беркли. techxplore.com
Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили новый фотоэлектрический двигатель для дронов, который позволит им летать несколько дней без подзарядки — против нескольких часов сейчас. Об этом пишет TechExplore.

В последние 15 лет устройства, способные преобразовывать тепло в электричество, достигли эффективности в 23%. Дальше их разработчикам продвинуться пока не удавалось.

Исследователи создали двигатель на основе термофотоэлектрических компонентов — сверхлегких альтернативных источников питания, которые позволяют получать энергию от преобразования тепла и света. Инженеры установили, что ключом к повышению эффективности солнечных элементов является не поглощение большего количества фотонов (света), а их излучение.

Созданный исследователями фотоэлектрический двигатель превращает тепло в электричество эффективностью в 29%. В будущем инженеры планируют повысить этот показатель до 50%, что позволит дронам с термофотоэлектрическими аккумуляторами летать без подзарядки до нескольких дней подряд.

Кроме того, такие устройства могут использоваться для питания зондов глубокого космоса в течение столетий, а в будущем — и домов от генератора размером с конверт.

Ранее инженеры из Университета Барселоны представили миниатюрный дрон с радиомаяком и детектором токсичных газов. Беспилотник позволит проверять промышленные объекты в случае аварийных ситуаций до того, как в них войдут спасатели.
Источник: НОВОСТИ ВПК
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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 20:04
а в будущем — и домов от генератора размером с конверт.

Энергетическая мафия этого не позволит.
 
 

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