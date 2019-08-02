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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США вводит новые санкции против России

Просмотров:942 Опубликовано: Сегодня, 11:47
США вводит новые санкции против России
Фото: lsm.kz
Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении России, сообщает LS со ссылкой на Politico.

Согласно информации издания, поводом для очередного введения ограничений стало использование Россией химического оружия при атаке на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

Как подчеркивается в Politico, "Трамп не желал идти против президента России Владимира Путина, однако конгрессмены вынудили его пойти на такие меры, ссылаясь на закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием".

Президент США уже вводил в прошлом году подобные санкции в рамках данного документа. Тогда ограничения касались запрета на поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, например, электронные устройства двойного назначения.

Закон предусматривает введение второго этапа ограничений в отношении страны, которая не прекратит использование химического оружия. При втором этапе санкций предусмотрено снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпаниям летать в США и сокращение взаимной торговли до минимума.

В то же время Трамп продолжает уверять американцев в том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 21 )

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Pipito_138 (Посетители) Сегодня, 14:56
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  • dolph02071075
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:36
Цитата: master_kz
А, виноват автохлам. Я то думал снижение цены на нефть вынудило поднять курс чтобы было позволено напечатать больше тенге

Автохлам это одна из причин. Я привел это как пример, полную картину обрисовать не хватить формата комментария.
 
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  • Aktauskii
  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:25
Цитата: ОбывателЪ
тем самым поднимали курс.

А, виноват автохлам. Я то думал снижение цены на нефть вынудило поднять курс чтобы было позволено напечатать больше тенге в бюджет-))А тут в автохламе проблема оказалась-))
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:22
Цитата: master_kz
еаэс запрещает. Логично

Логично для бизнеса возить всё с России, где с советских времен развита инфраструктура, да и до санкций все мировые производители строили фабрики и заводы в России и имели центральные офисы в Москве. Зачем тут что то развивать когда при открытых границах завозить всё с России?
 
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  • Aktauskii
  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:14
Цитата: ОбывателЪ
Вот не было бы ЕАЭС пришлось бы свое развивать.

еаэс запрещает. Логично-))
 
-2
  • arelav_74
  • fitter
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Pipito_138 (Посетители) Сегодня, 14:11
просто так удачно совпало, что с 2000- 2010 курс нефти вырос в 4 раза, вот и весь секрет успешной политики бывшего КГБшника
 
-1
  • fitter
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  • Ну Ну
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:02
Цитата: master_kz
Казахстан первым заговорил об этом союзе.

Не Казахстан, а Акорда. А Казахстан молчит, или на кухнях шепотом общается. Тех не многих кто пытается заговорить удаляют, банят, зачищают или перекрикивают.
Цитата: master_kz
Причем здесь еаэс когда своего ничего нет?

Вот не было бы ЕАЭС пришлось бы свое развивать.
Цитата: master_kz
Без этого еаэс пошлины и все остальное на импорт были бы еще выше, и на курс доллара тоже никак не повлияло бы

Вы посмотрите сколько на улицах армянских и российских номеров, они все куплены на доллары которые покупали тут в Казахстане и тем самым поднимали курс.
 
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  • arelav_74
  • fitter
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:52
Цитата: ОбывателЪ
В котором нам уготована участь сырьевой колонии.

Без этого еаэс пошлины и все остальное на импорт были бы еще выше, и на курс доллара тоже никак не повлияло бы.Причем здесь еаэс когда своего ничего нет?-))) Да и вообще, Казахстан первым заговорил об этом союзе.
 
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Pipito_138 (Посетители) Сегодня, 13:47
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-1
  • dolph02071075
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  • Ну Ну
  • Sardina211298
  • Pipito_138
  • Д.Е.Д.
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 13:19
Цитата: master_kz
Теньга ослабла практически рухнула, импорт подорожал в 4 раза, все злые, да, Путин виноват

В этом не Путин виноват, а наши власти что вступили в этот гребанный ЕАЭС. В котором нам уготована участь сырьевой колонии.
 
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