США вводит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении России, сообщает LS со ссылкой на Politico.



Согласно информации издания, поводом для очередного введения ограничений стало использование Россией химического оружия при атаке на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.



Как подчеркивается в Politico, "Трамп не желал идти против президента России Владимира Путина, однако конгрессмены вынудили его пойти на такие меры, ссылаясь на закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием".



Президент США уже вводил в прошлом году подобные санкции в рамках данного документа. Тогда ограничения касались запрета на поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, например, электронные устройства двойного назначения.



Закон предусматривает введение второго этапа ограничений в отношении страны, которая не прекратит использование химического оружия. При втором этапе санкций предусмотрено снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпаниям летать в США и сокращение взаимной торговли до минимума.



В то же время Трамп продолжает уверять американцев в том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.