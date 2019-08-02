США вводит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении России, сообщает LS со ссылкой на Politico.
Согласно информации издания, поводом для очередного введения ограничений стало использование Россией химического оружия при атаке на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.
Как подчеркивается в Politico, "Трамп не желал идти против президента России Владимира Путина, однако конгрессмены вынудили его пойти на такие меры, ссылаясь на закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием".
Президент США уже вводил в прошлом году подобные санкции в рамках данного документа. Тогда ограничения касались запрета на поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, например, электронные устройства двойного назначения.
Закон предусматривает введение второго этапа ограничений в отношении страны, которая не прекратит использование химического оружия. При втором этапе санкций предусмотрено снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпаниям летать в США и сокращение взаимной торговли до минимума.
В то же время Трамп продолжает уверять американцев в том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
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