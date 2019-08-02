Эксперты советуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Эксперты "Российская система качества" (Роскачество) подготовили рекомендации, которые помогут не стать жертвой киберпреступников. Они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука, передает Today.kz.



"Помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования", — говорится в сообщении, которое приводят РИА Новости.



Это увеличит шансы на приватность, поскольку, даже если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.



"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома", — подчеркнули специалисты.



Со смартфонами ситуация более сложная: даже если пользователь убирает ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, гаджеты "шпионят" за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты. "Шпионить" могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.



"От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон", — порекомендовали в Роскачестве.



Также специалисты посоветовали внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций.