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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трамп обвалил российский рынок

Просмотров:559 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Трамп обвалил российский рынок
Фото: Bryan Woolston / Reuters
Фондовый рынок России открылся 2 августа существенным снижением индексов из-за падения мировых фондовых площадок и цен на нефть. Это произошло на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая и введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы в связи с «делом Скрипалей». Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».

На открытии биржи в 10:00 по московскому времени индексы Мосбиржи и РТС за минуту потеряли 1,2-2 процента. Затем оба индекса упали еще сильнее. Рубль дешевеет к доллару и евро. Стоимость американской валюты увеличилась на 0,63 процента, до 64,75 рубля (+38 копеек), стоимость европейской — на 0,71 процента, до 71,84 рубля (+50 копеек).

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины в отношении китайского импорта обрушили цены на нефть. Октябрьские фьючерсы на Brent 1 августа опускались в цене почти на семь процентов, до 60,21 доллара. Стоимость барреля WTI с поставкой в сентябре опускалась более чем на семь процентов, до 53,66 доллара за баррель. Однако в течение ночи цены немного скорректировались.

Трамп 1 августа заявил, что США с 1 сентября введут 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Заявление прозвучало после завершения 12-го раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по итогам которого стороны не достигли прогресса в урегулировании торговой войны. Китайская сторона уже заявила, что готова ввести ответные меры.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за применения вещества «Новичок» в британском Солсбери. Они были подготовлены еще в марте, но американский президент откладывал подписание документа.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:37
Но это же отличная новость!
Ведь санкции России только на пользу! rofl
 
-1
  • Леська
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  • dolph02071075
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:00
Трамп красава!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Xoxma80
  • fitter
  • Леська
  • dolph02071075
  • zhanino
  • Mestnyi
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 14:31
Эти новости специально для Казахстана пишут?))) Обвалил на целых 38 копеек, это после 7 месяцев снижения доллара в России. У нас в Казахстане не чего не обвалилось??? Доллар уже по 388 продают, а рубли по 6.20. Новость из разряда: - В чужом глазу соринку видим, в своём бревно не замечаем)))
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 14:20
Reseidin' alsizdenip bara jatqany bizge aser yetetini jaman.
 
 

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