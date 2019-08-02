Трамп обвалил российский рынок

Фондовый рынок России открылся 2 августа существенным снижением индексов из-за падения мировых фондовых площадок и цен на нефть. Это произошло на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая и введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы в связи с «делом Скрипалей». Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».



На открытии биржи в 10:00 по московскому времени индексы Мосбиржи и РТС за минуту потеряли 1,2-2 процента. Затем оба индекса упали еще сильнее. Рубль дешевеет к доллару и евро. Стоимость американской валюты увеличилась на 0,63 процента, до 64,75 рубля (+38 копеек), стоимость европейской — на 0,71 процента, до 71,84 рубля (+50 копеек).



Ранее сообщалось, что заявление Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины в отношении китайского импорта обрушили цены на нефть. Октябрьские фьючерсы на Brent 1 августа опускались в цене почти на семь процентов, до 60,21 доллара. Стоимость барреля WTI с поставкой в сентябре опускалась более чем на семь процентов, до 53,66 доллара за баррель. Однако в течение ночи цены немного скорректировались.



Трамп 1 августа заявил, что США с 1 сентября введут 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Заявление прозвучало после завершения 12-го раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по итогам которого стороны не достигли прогресса в урегулировании торговой войны. Китайская сторона уже заявила, что готова ввести ответные меры.



В пятницу, 2 августа, стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за применения вещества «Новичок» в британском Солсбери. Они были подготовлены еще в марте, но американский президент откладывал подписание документа.