Взрывы в Таиланде: в МИД обратились к казахстанцам

Министерство иностранных дел обратилось к казахстанцам в связи со взрывами в Бангкоке, передает Tengrinews.kz.



"По предварительной информации зафиксированы небольшие хлопки в общественных местах, в том числе возле комплекса правительственных зданий, возле входа одной из гостиниц, вблизи станции надземного метро, а также у проездно-пешеходной зоны одной из улиц Бангкока. Жертв и серьезных пострадавших нет. Легкие ранения получили двое сотрудников местной коммунальной службы, которые вели утреннюю уборку улиц и еще один прохожий.



Иностранных граждан, в том числе граждан РК, среди пострадавших нет. Другие подробности не сообщаются", - сказано в сообщении.



Также МИД призывает граждан Казахстана, находящихся в Бангкоке, соблюдать меры безопасности, строго выполнять требования местных властей и избегать мест скопления людей. В случае возникновения каких-либо либо чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться в Посольство Казахстана.



Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в центральных районах Бангкока. Всего взрывов было 10.