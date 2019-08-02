С января 2020 года планируется переход на безбумажную систему электронных рецептов, сообщили в Минздраве.
Бригадам скорой помощи разрешат выписывать рецепты на лекарства, сообщается в ответе Минздрава на запрос депутатов Мажилиса.
В нём отмечается, что разработан проект новых нормативных правовых актов по внесению изменений в правила выписывания, учёта и хранения рецептов. Эти поправки предусматривают организацию системы выдачи рецептов экстренным пациентам.
В проекте предусмотрено:
- выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную, паллиативную или скорую помощь, в пределах своей компетенции; - отпуск лекарственных средств по рецепту врача при отсутствии одного из препаратов, указанных в рецепте; - выписывание рецептов по торговым наименованиям в случае многокомпонентного состава лекарственного препарата; - отпуск препаратов длительного назначения, в том числе при хронических заболеваниях.
"В проекте правил выписывания, учёта и хранения рецептов предусмотрено выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих скорую помощь", – подчёркивается в ответе.
В Минздраве также сообщили, что "в поликлиниках для выписывания рецептов без очередей организованы фильтры из числа врачей общей практики для экстренных больных" (с высокой температурой, давлением и так далее).
Проектом правил выписывания, учёта и хранения рецептов регламентирована норма о том, что количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчёта курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении – из расчёта применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приёма и срока лечения.
В Минздраве отметили, что с января 2020 года планируется переход на безбумажную систему электронных рецептов для всех рецептурных лекарственных препаратов.
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