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Бригадам скорой помощи разрешат выписывать рецепты на лекарства

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Бригадам скорой помощи разрешат выписывать рецепты на лекарства
Фото из открытых источников
С января 2020 года планируется переход на безбумажную систему электронных рецептов, сообщили в Минздраве.

Бригадам скорой помощи разрешат выписывать рецепты на лекарства, сообщается в ответе Минздрава на запрос депутатов Мажилиса.

В нём отмечается, что разработан проект новых нормативных правовых актов по внесению изменений в правила выписывания, учёта и хранения рецептов. Эти поправки предусматривают организацию системы выдачи рецептов экстренным пациентам.

В проекте предусмотрено:

- выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную, паллиативную или скорую помощь, в пределах своей компетенции;
- отпуск лекарственных средств по рецепту врача при отсутствии одного из препаратов, указанных в рецепте;
- выписывание рецептов по торговым наименованиям в случае многокомпонентного состава лекарственного препарата;
- отпуск препаратов длительного назначения, в том числе при хронических заболеваниях.

"В проекте правил выписывания, учёта и хранения рецептов предусмотрено выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих скорую помощь", – подчёркивается в ответе.

В Минздраве также сообщили, что "в поликлиниках для выписывания рецептов без очередей организованы фильтры из числа врачей общей практики для экстренных больных" (с высокой температурой, давлением и так далее).

Проектом правил выписывания, учёта и хранения рецептов регламентирована норма о том, что количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчёта курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении – из расчёта применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приёма и срока лечения.

В Минздраве отметили, что с января 2020 года планируется переход на безбумажную
систему электронных рецептов для всех рецептурных лекарственных препаратов.
Источник: informburo.kz
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