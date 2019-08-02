С января 2020 года планируется переход на безбумажную систему электронных рецептов, сообщили в Минздраве.



Бригадам скорой помощи разрешат выписывать рецепты на лекарства, сообщается в ответе Минздрава на запрос депутатов Мажилиса.



В нём отмечается, что разработан проект новых нормативных правовых актов по внесению изменений в правила выписывания, учёта и хранения рецептов. Эти поправки предусматривают организацию системы выдачи рецептов экстренным пациентам.



В проекте предусмотрено:



- выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторную, профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную, паллиативную или скорую помощь, в пределах своей компетенции;

- отпуск лекарственных средств по рецепту врача при отсутствии одного из препаратов, указанных в рецепте;

- выписывание рецептов по торговым наименованиям в случае многокомпонентного состава лекарственного препарата;

- отпуск препаратов длительного назначения, в том числе при хронических заболеваниях.



"В проекте правил выписывания, учёта и хранения рецептов предусмотрено выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций здравоохранения, оказывающих скорую помощь", – подчёркивается в ответе.



В Минздраве также сообщили, что "в поликлиниках для выписывания рецептов без очередей организованы фильтры из числа врачей общей практики для экстренных больных" (с высокой температурой, давлением и так далее).



Проектом правил выписывания, учёта и хранения рецептов регламентирована норма о том, что количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчёта курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении – из расчёта применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приёма и срока лечения.



В Минздраве отметили, что с января 2020 года планируется переход на безбумажную

систему электронных рецептов для всех рецептурных лекарственных препаратов.