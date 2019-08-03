Кит и медведь: очевидец снял на видео млекопитающих, резвившихся по соседству

В Сети опубликованы необычные кадры с участием кита и медведя, сделанные на днях на Камчатке в районе Кроноки – упраздненного поселка в Елизовском районе Камчатского края.



На записи можно наблюдать медведя, устроившего прогулку с купанием на побережье Тихого океана. Буквально в паре десятков метров от хищника в это же время резвился кит.



Через некоторое время количество медведей удвоилось, а кит, напротив, удалился подальше от берега.



Как рассказал автор ролика — сотрудница службы охраны Кроноцкого заповедника Анна Елисеева, в кадр, помимо сухопутных млекопитающих, попал краснокнижный серый кит. Каждый год эти киты приходят к Чукотке, Камчатке, Сахалину и Курилам, где расположены их кормовые угодья.



"На сегодняшний день мы ежедневно наблюдаем не менее пяти особей. Иногда они подходят очень близко к берегу, как на видео", — резюмировала Елисеева.



