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Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
© Фото: Farshid-M. Bina dpa, Globallookpress
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) задержал иностранный танкер с контрабандным топливом.

Судно было задержано еще 31 июля 2019 года, однако стало известно об этом только сейчас. Как отмечается, танкер с контрабандным топливом шел в арабские страны. Об этом сообщает агентство ISNA.

Это уже не первый случай задержания Тегераном иностранных судов в Персидском заливе. В середине июля силы Корпуса стражей исламской революции арестовали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер. Среди членов экипажа были в том числе и трое граждан РФ. Они до сих пор остаются на территории Ирана. Как заявили в Тегеране, танкер попытался скрыться с места столкновения с иранским рыболовецким судном и не реагировал на предупреждения КСИР.

В Великобритании резко осудили действия Ирана и призвали к созданию общеевропейской миссии для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.
Источник: ТВ Звезда
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