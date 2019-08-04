Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) задержал иностранный танкер с контрабандным топливом.



Судно было задержано еще 31 июля 2019 года, однако стало известно об этом только сейчас. Как отмечается, танкер с контрабандным топливом шел в арабские страны. Об этом сообщает агентство ISNA.



Это уже не первый случай задержания Тегераном иностранных судов в Персидском заливе. В середине июля силы Корпуса стражей исламской революции арестовали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер. Среди членов экипажа были в том числе и трое граждан РФ. Они до сих пор остаются на территории Ирана. Как заявили в Тегеране, танкер попытался скрыться с места столкновения с иранским рыболовецким судном и не реагировал на предупреждения КСИР.



В Великобритании резко осудили действия Ирана и призвали к созданию общеевропейской миссии для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.