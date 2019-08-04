Умер певец Вилли Токарев

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.



Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительства.



