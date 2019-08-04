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Умер певец Вилли Токарев

Просмотров:354 Опубликовано: Вчера, 21:13
Умер певец Вилли Токарев
CC BY-SA 4.0 Alexander Veprev
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительства.

Источник: РИА НОВОСТИ
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Комментарии ( 2 )

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Сеня (Посетители) Вчера, 23:37
Здохла сука. был человеком а умер скотиной.
Токарев отмечает свой праздник в США. «Я гражданин мира. Я живу там, где мне нравится, где моя работа. Я люблю Россию и всегда буду в ней жить. Я благодарен Америке за то, что могу тоже здесь работать», - рассказал шансонье.
 
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  • Mestnyi
 Имярек (Посетители) Вчера, 22:33
Небоскребы, Небоскребы, а я маленький такой!!!
Покойся с миром ВИЛен...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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