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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трампу посоветовали не повторять в Казахстане ошибок "арабской весны"

Просмотров:1246 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Трампу посоветовали не повторять в Казахстане ошибок "арабской весны"
Фото из открытых источников
Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage Люк Коффи в своей статье оценил отношения между Казахстаном и США после смены власти и обозначил наиболее перспективные сферы для сотрудничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The National Interest.

По словам эксперта, Белому дому необходимо осторожно формировать свое отношение к проводимым в Казахстане реформам после прихода Токаева к власти. Коффи отметил высокий уровень коррупции, социальную напряженность в обществе и изъяны в экономике страны.

"Токаев не изменит курс отношений Казахстана с США, которые долгое время были плодотворными. Поэтому администрация Трампа должна тесно сотрудничать с ним, чтобы найти пути улучшения взаимовыгодного сотрудничества", - написал Коффи в своей статье.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты будут стремиться с сотрудничеству с наиболее конкурентоспособными государствами Центральной Азии, которые борются против радикального экстремизма и проводят реформы.

"Казахстан был полезным партнером в Афганистане. Страна вложила десятки миллионов долларов в экономические и образовательные проекты. Возможно, самое важное, что Казахстан является неотъемлемым компонентом сети снабжения американских войск в Афганистане", - отметил специалист.

По словам Коффи, Казахстан следует поблагодарить за организацию и проведение сирийских переговоров, несмотря на их результаты. Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage также видит большой потенциал для сотрудничества в энергетической отрасли. Казахстан может помочь европейским союзникам США преодолеть энергетическую зависимость от поставок российской нефти и газа.

"В прошлом году соглашение о правовом статусе Каспийского моря сняло серьезный барьер на пути строительства Транскаспийского газопровода для соединения восточного и западного берегов Каспия. Казахстан должен тесно сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном, чтобы реализовать этот проект", - сообщил американский эксперт.

По словам Коффи, американским политикам следует проявлять осторожность при высказывании своего отношения к управленческим реформам в стране. США заинтересованы в стабильности в регионе.

"Некоторые казахстанцы недовольны медленными темпами проведения демократических реформ, что привело к недавнему всплеску протестов. Однако важно отметить, что в стране с населением 18 миллионов человек на протесты вышли всего несколько тысяч протестующих. Политики США не должны попадать в ту же ловушку, в которую попали во время "арабской весны", когда уличные протесты использовались для проведения радикальных реформ", - сообщил американский специалист.

По его мнению, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки попытались провести в короткие сроки реформы, для реализации которых необходимо гораздо больше времени. В результате в регионе возникли конфликты и политическая нестабильность. Коффи отметил стремление Токаева провести реформы и его первые шаги в этом направлении. Эксперт советует Трампу запланировать поездку Казахстан в ближайшее время, чтобы показать серьезное отношение Белого дома к региону.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 27 )

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Pеtrоff (Посетители) Сегодня, 16:42
Цитата: мунайши73
с кем мы должны дружить с РФ,КР, или США?


Со всеми! Но дружба, как и любовь - должна быть ВЗАИМНОЙ. И не получится только просить, нужно и давать иногда. А что бы давать нужно что то иметь самим. А нет нифига, простите. Вот и дилемма.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:41
Цитата: мунайши73
с кем мы должны дружить с РФ,КР, или США?

Я считаю что мы ничего никому не должны. И вообще дружбы между государствами не бывает.
А сотрудничать мы можем со всеми, нельзя закрываться от мира.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:30
Цитата: ОбывателЪ
А мои предки жили


Друг! Мы не должны ругаться.Скажи свою позицию, с кем мы должны дружить с РФ,КР, или США?
 
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  • Neo_454
  • мунайши73
 Pеtrоff (Посетители) Сегодня, 16:28
ОбывателЪ,
мунайши73,
kazakhstan,

Друзья, да хватает нам территории сегодня, ну! Дело совсем не в ней! Просто на этой территории мы чёта ничего путнего сделать почему то не можем...

Как там в школе учили; "вся таблица Менделеева и богатства Республики Казахстан!" И?
 
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  • Sardina211298
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: мунайши73
Давай факты. Мои предки до революции ,при Столыпине были расселены на территории нынешнего Восточного Казахстана, тем самым закрепив рубежы империи.

А мои предки жили от Дона на западе до Мугоджар на востоке, от Общего Сырта на севере до Устюрта и предгорьев Кавказа на юге. А потом пришла империя и вытеснила нас за реку Урал на восток. При большевиках часть земель что Павел I после откочевки ойратов отдал султану Букею удалось включить в состав республики. Но мои предки жили и в нынешних Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и частью Оренбургской областях. В жырау Казтургана, Досмамбета вы найдете всю боль нашего народа которого как и индейцев в Северной Америки империя загнала в резервации.
 
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Pеtrоff (Посетители) Сегодня, 16:17
Цитата: kazakhstan
Заслуга русских царей в том что наша территория уменьшилась вдвое, если что..


Это как??? Я не сторонник русских царей, особенно любителей стрелять кошек и ворон, но Вашу мысль совсем не понял, сказать по правде.

Да и вообще территории нам вроде как хватает, если честно. Вот только толку то?
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:15
[quote=kazakhstan]Заслуга русских царей в том что наша территория уменьшилась вдвое, если что..
Давай факты. Мои предки до революции ,при Столыпине были расселены на территории нынешнего Восточного Казахстана, тем самым закрепив рубежы империи.Наши все из ВКО.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:11
fitter,
не про КЗ, про нас нету такой статистики, но думаю все очень схоже. очень информативно, из сегодняшних новостей:

Южная Корея
ВВП: $1 619 млрд
Число миллиардеров: 40
Богатств у 1% самых богатых: 26%
Средняя зарплата: $2392
МРОТ: $1137
Порог бедности: $1196

Россия
ВВП: $1 658 млрд
Число миллиардеров: 98
Богатств у 1% самых богатых: 57%
Средняя зарплата: $652
МРОТ: $173
Порог бедности: $171

Цитата: мунайши73
Развалили. Посадили на нефтяную иглу

ну так прям они и посадили? а сами не сели, не?
 
-1
  • fitter
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  • Ну Ну
  • Sardina211298
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 16:07
мунайши73,
Заслуга русских царей в том что наша территория уменьшилась вдвое, если что..
 
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  • fitter
  • Neo_454
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:06
Цитата: Pinochet
пендосы и иже с ними спасли экномику КЗ, это надо признать.


Развалили. Посадили на нефтяную иглу, загубили всё своё производство. Зачем нам выращивать овец, если мы можем продать нефть и купить баранину в Новой Зеландии?
Это не я сказал.
 
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