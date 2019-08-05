Трампу посоветовали не повторять в Казахстане ошибок "арабской весны"

Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage Люк Коффи в своей статье оценил отношения между Казахстаном и США после смены власти и обозначил наиболее перспективные сферы для сотрудничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The National Interest.
По словам эксперта, Белому дому необходимо осторожно формировать свое отношение к проводимым в Казахстане реформам после прихода Токаева к власти. Коффи отметил высокий уровень коррупции, социальную напряженность в обществе и изъяны в экономике страны.
"Токаев не изменит курс отношений Казахстана с США, которые долгое время были плодотворными. Поэтому администрация Трампа должна тесно сотрудничать с ним, чтобы найти пути улучшения взаимовыгодного сотрудничества", - написал Коффи в своей статье.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты будут стремиться с сотрудничеству с наиболее конкурентоспособными государствами Центральной Азии, которые борются против радикального экстремизма и проводят реформы.
"Казахстан был полезным партнером в Афганистане. Страна вложила десятки миллионов долларов в экономические и образовательные проекты. Возможно, самое важное, что Казахстан является неотъемлемым компонентом сети снабжения американских войск в Афганистане", - отметил специалист.
По словам Коффи, Казахстан следует поблагодарить за организацию и проведение сирийских переговоров, несмотря на их результаты. Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage также видит большой потенциал для сотрудничества в энергетической отрасли. Казахстан может помочь европейским союзникам США преодолеть энергетическую зависимость от поставок российской нефти и газа.
"В прошлом году соглашение о правовом статусе Каспийского моря сняло серьезный барьер на пути строительства Транскаспийского газопровода для соединения восточного и западного берегов Каспия. Казахстан должен тесно сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном, чтобы реализовать этот проект", - сообщил американский эксперт.
По словам Коффи, американским политикам следует проявлять осторожность при высказывании своего отношения к управленческим реформам в стране. США заинтересованы в стабильности в регионе.
"Некоторые казахстанцы недовольны медленными темпами проведения демократических реформ, что привело к недавнему всплеску протестов. Однако важно отметить, что в стране с населением 18 миллионов человек на протесты вышли всего несколько тысяч протестующих. Политики США не должны попадать в ту же ловушку, в которую попали во время "арабской весны", когда уличные протесты использовались для проведения радикальных реформ", - сообщил американский специалист.
По его мнению, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки попытались провести в короткие сроки реформы, для реализации которых необходимо гораздо больше времени. В результате в регионе возникли конфликты и политическая нестабильность. Коффи отметил стремление Токаева провести реформы и его первые шаги в этом направлении. Эксперт советует Трампу запланировать поездку Казахстан в ближайшее время, чтобы показать серьезное отношение Белого дома к региону.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.