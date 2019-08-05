Трампу посоветовали не повторять в Казахстане ошибок "арабской весны"

Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage Люк Коффи в своей статье оценил отношения между Казахстаном и США после смены власти и обозначил наиболее перспективные сферы для сотрудничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The National Interest.



По словам эксперта, Белому дому необходимо осторожно формировать свое отношение к проводимым в Казахстане реформам после прихода Токаева к власти. Коффи отметил высокий уровень коррупции, социальную напряженность в обществе и изъяны в экономике страны.



"Токаев не изменит курс отношений Казахстана с США, которые долгое время были плодотворными. Поэтому администрация Трампа должна тесно сотрудничать с ним, чтобы найти пути улучшения взаимовыгодного сотрудничества", - написал Коффи в своей статье.



Эксперт отметил, что Соединенные Штаты будут стремиться с сотрудничеству с наиболее конкурентоспособными государствами Центральной Азии, которые борются против радикального экстремизма и проводят реформы.



"Казахстан был полезным партнером в Афганистане. Страна вложила десятки миллионов долларов в экономические и образовательные проекты. Возможно, самое важное, что Казахстан является неотъемлемым компонентом сети снабжения американских войск в Афганистане", - отметил специалист.



По словам Коффи, Казахстан следует поблагодарить за организацию и проведение сирийских переговоров, несмотря на их результаты. Директор Центра внешней политики американского фонда Heritage также видит большой потенциал для сотрудничества в энергетической отрасли. Казахстан может помочь европейским союзникам США преодолеть энергетическую зависимость от поставок российской нефти и газа.



"В прошлом году соглашение о правовом статусе Каспийского моря сняло серьезный барьер на пути строительства Транскаспийского газопровода для соединения восточного и западного берегов Каспия. Казахстан должен тесно сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном, чтобы реализовать этот проект", - сообщил американский эксперт.



По словам Коффи, американским политикам следует проявлять осторожность при высказывании своего отношения к управленческим реформам в стране. США заинтересованы в стабильности в регионе.



"Некоторые казахстанцы недовольны медленными темпами проведения демократических реформ, что привело к недавнему всплеску протестов. Однако важно отметить, что в стране с населением 18 миллионов человек на протесты вышли всего несколько тысяч протестующих. Политики США не должны попадать в ту же ловушку, в которую попали во время "арабской весны", когда уличные протесты использовались для проведения радикальных реформ", - сообщил американский специалист.



По его мнению, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки попытались провести в короткие сроки реформы, для реализации которых необходимо гораздо больше времени. В результате в регионе возникли конфликты и политическая нестабильность. Коффи отметил стремление Токаева провести реформы и его первые шаги в этом направлении. Эксперт советует Трампу запланировать поездку Казахстан в ближайшее время, чтобы показать серьезное отношение Белого дома к региону.