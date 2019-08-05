К Земле летит астероид размером с небоскреб

По данным американского аэрокосмического агентства NASA, в субботу, 10 августа, со скоростью 16 772 километра в час к нашей планете приблизится очень большой астероид, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Hi-News.ru.Ученые говорят, что объект, имеющий название 2006 QQ23, размером с небоскреб. Ученые утверждают, что угрозы никакой нет. Астероид должен пролететь мимо Земли на безопасном расстоянии.Точный размер объекта составляет 569 метров. Он был обнаружен в 2006 году. Для сравнения, высота американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг составляет 443 метра (вместе со шпилем).Со слов специалистов Линдли Джонсон и Келли Фаст из Управления по координации планетарной обороны NASA, расстояние между нашей планетой и астероидом в самой ближайшей точке должно составить около 7,5 миллиона километров. Поэтому жителям планеты ничего не угрожает. Для сравнения, Луна находится от нас в 384 000 километрах, что примерно в 20 раз ближе.Ученые говорят, что отслеживают подобные так называемые околоземные объекты, среди которых не только астероиды, но и кометы, а также их обломки, вращающиеся вокруг Солнца. По космическим меркам 8 миллионов километров - это действительно очень малое расстояние до Земли. Поэтому такие объекты ученые и называют околоземными.По данным специалистов из NASA, ежегодно мимо нашей планеты пролетают как минимум шесть астероидов размером с 2006 QQ23. Если объект размером около 600 метров упадет на Землю, последствия будут катастрофическими. Упав в воду, такой камень сможет вызвать гигантские цунами. Последствия для городов, располагающихся в прибрежных зонах в радиусе падения объекта, будут невообразимыми.В настоящий момент ученым из NASA известно о существовании в нашей Солнечной системе как минимум 900 околоземных астероидов размером более одного километра. Но более мелких космических булыжников вокруг нашей планеты гораздо больше. Счет идет на миллионы. И это создает очень большие проблемы. Компактные астероиды гораздо сложнее обнаружить.На днях Европейское космическое агентство сообщило, что буквально неделей ранее мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле.Дистанция между нашей планетой и малым небесным телом диаметром 100 метров составляла всего 65 тысяч километров, или 1/5 расстояния до Луны. Что интересно, обнаружили его только в тот момент, когда он уже максимально сблизился с Землей и начал отдаляться от нее. Ученые из Европейского космического агентства говорят, что нам катастрофически не хватает наземных телескопов для эффективного наблюдения за околоземными объектами таких небольших размеров.