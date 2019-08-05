К Земле летит астероид размером с небоскреб

По данным американского аэрокосмического агентства NASA, в субботу, 10 августа, со скоростью 16 772 километра в час к нашей планете приблизится очень большой астероид, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Hi-News.ru.
Ученые говорят, что объект, имеющий название 2006 QQ23, размером с небоскреб. Ученые утверждают, что угрозы никакой нет. Астероид должен пролететь мимо Земли на безопасном расстоянии.
Точный размер объекта составляет 569 метров. Он был обнаружен в 2006 году. Для сравнения, высота американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг составляет 443 метра (вместе со шпилем).
Со слов специалистов Линдли Джонсон и Келли Фаст из Управления по координации планетарной обороны NASA, расстояние между нашей планетой и астероидом в самой ближайшей точке должно составить около 7,5 миллиона километров. Поэтому жителям планеты ничего не угрожает. Для сравнения, Луна находится от нас в 384 000 километрах, что примерно в 20 раз ближе.
Ученые говорят, что отслеживают подобные так называемые околоземные объекты, среди которых не только астероиды, но и кометы, а также их обломки, вращающиеся вокруг Солнца. По космическим меркам 8 миллионов километров - это действительно очень малое расстояние до Земли. Поэтому такие объекты ученые и называют околоземными.
По данным специалистов из NASA, ежегодно мимо нашей планеты пролетают как минимум шесть астероидов размером с 2006 QQ23. Если объект размером около 600 метров упадет на Землю, последствия будут катастрофическими. Упав в воду, такой камень сможет вызвать гигантские цунами. Последствия для городов, располагающихся в прибрежных зонах в радиусе падения объекта, будут невообразимыми.
В настоящий момент ученым из NASA известно о существовании в нашей Солнечной системе как минимум 900 околоземных астероидов размером более одного километра. Но более мелких космических булыжников вокруг нашей планеты гораздо больше. Счет идет на миллионы. И это создает очень большие проблемы. Компактные астероиды гораздо сложнее обнаружить.
На днях Европейское космическое агентство сообщило, что буквально неделей ранее мимо Земли пролетел астероид размером с футбольное поле.
Дистанция между нашей планетой и малым небесным телом диаметром 100 метров составляла всего 65 тысяч километров, или 1/5 расстояния до Луны. Что интересно, обнаружили его только в тот момент, когда он уже максимально сблизился с Землей и начал отдаляться от нее. Ученые из Европейского космического агентства говорят, что нам катастрофически не хватает наземных телескопов для эффективного наблюдения за околоземными объектами таких небольших размеров.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.