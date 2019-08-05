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Китай мощно ударил по США в торговой войне

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Китай мощно ударил по США в торговой войне
Фото: Артемий Владимиров / Reuters
Власти Китая поручили приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Компании уже прекратили импорт и теперь ожидают, как будут продвигаться торговые переговоры двух стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение Пекина последовало за заявлением американского президента Дональда Трампа, который 1 августа сообщил о намерении ввести 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов.

«Китай отказывается от более мягкой дипломатической стратегии в торговой войне и не хочет быть "боксерской грушей" для США. Угрозы Трампа ввести новые торговые пошлины только ухудшают ситуацию и ведут к полномасштабной торговой войне», — пояснили аналитики в компании Maybank Kim Eng Research Pte.

Китай позволил курсу своей нацвалюты упасть до минимального уровня за 10 лет. На открытии торгов в понедельник, 5 августа, он составил до 7,02 юаня за доллар, впервые с 2008 года преодолев психологическую отметку в семь юаней за доллар. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере 6,9225 юаня за доллар, что стало самым низким уровнем для китайской валюты с декабря 2018 года.

Между тем одни из главных претензий Трампа к Пекину были связаны именно с тем, что Китай, по его мнению, несправедливо управляет курсом своей нацвалюты, чтобы помочь экспортерам, а также с тем, что КНР не выполнила обещание увеличить импорт американской сельхозпродукции после перемирия, которого стороны достигли в июне на саммите G20.

Китай является основным мировым импортером таких товаров, как соя и кукуруза, которые закупались у США. Однако с началом торгового противостояния в 2018 году Пекин повысил пошлины на ввоз сельскохозяйственной продукции из этой страны и сократил закупки.

Очередная эскалация торговых отношений США и Китая произошла по итогам 12-го раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина, в рамках которых стороны не смогли достичь прогресса в урегулировании торговой войны. До этого, в мае 2019 года, после 11-го раунда консультаций, которые также оказались провальными, стороны ввели взаимные торговые пошлины: США — на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — на американские товары на 60 миллиардов.
Источник: lenta.ru
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