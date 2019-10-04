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Открыть доступ к информации о недвижимости третьим лицам предлагают в РК

Просмотров:519 Опубликовано: Вчера, 15:39
Открыть доступ к информации о недвижимости третьим лицам предлагают в РК
Фото из открытых источников
Доступ может быть открыт для третьих лиц без согласия собственников.

Министерство национальной экономики предлагает открыть доступ к сведениям о недвижимом имуществе казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте по вопросам улучшения бизнес-климата.

В целом законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 11 Кодексов и 43 Закона РК по облегчению работы с налоговыми органами, открытия публичного доступа к информации, корпоративного управления и работы с акционерами, исключения антиконкурентных норм и развитие конкуренции.

"В части открытия публичного доступа к информации предусматривается открыть публичный доступ об обременении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия собственников, о правах собственности на недвижимое имущество для юридических лиц", - сообщил вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев.

Вместе с тем, будет открыт публичный доступ к информации об учредителях общества и их долях в этих обществах.

"Также обеспечено предоставление информации в годовых отчетах листинговых акционерных обществ о компенсации должностных лиц общества в разрезе отдельных должностных лиц, которые будут доступны для акционеров листинговых акционерных обществ, без предусловий. Данную реформу предлагается реализовать с соблюдением условий конфиденциальности, доступа только для акционеров и минимальным барьеров с долей до 5%", - уточнил он.

Есть поправки и по работе с налоговыми органами. В частности, на бумажном носителе и в явочном порядке будут подавать налоговое заявление лишь те налогоплательщики, которые имеют высокий уровень риска по системе их управления.
Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Вчера, 15:51
если только в отношение юр.лиц то открывайте.
честным скрывать нечего.
а остальных потом можно и нужно нахлобучивать по полной.
 
 

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