Открыть доступ к информации о недвижимости третьим лицам предлагают в РК

Доступ может быть открыт для третьих лиц без согласия собственников.



Министерство национальной экономики предлагает открыть доступ к сведениям о недвижимом имуществе казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте по вопросам улучшения бизнес-климата.



В целом законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 11 Кодексов и 43 Закона РК по облегчению работы с налоговыми органами, открытия публичного доступа к информации, корпоративного управления и работы с акционерами, исключения антиконкурентных норм и развитие конкуренции.



"В части открытия публичного доступа к информации предусматривается открыть публичный доступ об обременении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия собственников, о правах собственности на недвижимое имущество для юридических лиц", - сообщил вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев.



Вместе с тем, будет открыт публичный доступ к информации об учредителях общества и их долях в этих обществах.



"Также обеспечено предоставление информации в годовых отчетах листинговых акционерных обществ о компенсации должностных лиц общества в разрезе отдельных должностных лиц, которые будут доступны для акционеров листинговых акционерных обществ, без предусловий. Данную реформу предлагается реализовать с соблюдением условий конфиденциальности, доступа только для акционеров и минимальным барьеров с долей до 5%", - уточнил он.



Есть поправки и по работе с налоговыми органами. В частности, на бумажном носителе и в явочном порядке будут подавать налоговое заявление лишь те налогоплательщики, которые имеют высокий уровень риска по системе их управления.