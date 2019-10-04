Открыть доступ к информации о недвижимости третьим лицам предлагают в РК

Доступ может быть открыт для третьих лиц без согласия собственников.
Министерство национальной экономики предлагает открыть доступ к сведениям о недвижимом имуществе казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте по вопросам улучшения бизнес-климата.
В целом законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 11 Кодексов и 43 Закона РК по облегчению работы с налоговыми органами, открытия публичного доступа к информации, корпоративного управления и работы с акционерами, исключения антиконкурентных норм и развитие конкуренции.
"В части открытия публичного доступа к информации предусматривается открыть публичный доступ об обременении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия собственников, о правах собственности на недвижимое имущество для юридических лиц", - сообщил вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев.
Вместе с тем, будет открыт публичный доступ к информации об учредителях общества и их долях в этих обществах.
"Также обеспечено предоставление информации в годовых отчетах листинговых акционерных обществ о компенсации должностных лиц общества в разрезе отдельных должностных лиц, которые будут доступны для акционеров листинговых акционерных обществ, без предусловий. Данную реформу предлагается реализовать с соблюдением условий конфиденциальности, доступа только для акционеров и минимальным барьеров с долей до 5%", - уточнил он.
Есть поправки и по работе с налоговыми органами. В частности, на бумажном носителе и в явочном порядке будут подавать налоговое заявление лишь те налогоплательщики, которые имеют высокий уровень риска по системе их управления.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.