О миллиардных нарушениях сообщили в Акорде

Речь идет о растратах, хищениях, нецелевом и нерациональном использовании государственных средств.



Под председательством государственного секретаря Казахстана Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.



На заседании обсуждены вопросы эффективности использования денежных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития регионов до 2020 года.



Заслушаны доклады Министерства национальной экономики, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, акимов ряда регионов.



Установлено, что реализация Государственной программы на местах сопряжена с высокими коррупционными рисками, в первую очередь в вопросах модернизации ЖКХ и обеспечения населения питьевой водой.



В частности, органами прокуратуры в шести регионах выявлены растраты, хищения, нецелевое и нерациональное использование государственных средств на сумму 5,3 миллиарда тенге, при этом государству причинен ущерб на сумму 730 миллионов тенге. По данным фактам начато семь досудебных расследований, возмещено 267 миллионов тенге.



Антикоррупционной службой с 2017 года в этой сфере выявлено 145 коррупционных преступлений, за их совершение к уголовной ответственности привлекается 78 лиц, осуждено 59 лиц. Выявлен причиненный государству ущерб на сумму 931,9 миллиона тенге, из которых уже возмещено 907,6 миллиона тенге.



В производстве Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов за период реализации данной программы находилось 33 уголовных дела.



Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 22 лица. Для принятия процессуального решения в правоохранительные органы передано 24 материала на общую сумму 5,7 миллиарда тенге.



В 2019 году камеральным контролем охвачено 45 процедур государственных закупок на общую сумму 42,8 миллиарда тенге, установлены нарушения законодательства о государственных закупках по 42 процедурам на общую сумму 39,1 миллиарда тенге.



По итогам заседания государственный секретарь поручил принять меры по устранению выявленных нарушений и способствовавших им причин. Отдельное внимание было уделено возмещению причиненного государству ущерба.



Наряду с этим Комиссией выработаны и доведены до сведения заинтересованных государственных органов конкретные рекомендации, направленные на предупреждение коррупционных проявлений в ходе дальнейшей реализации Государственной программы, поручений Главы государства по данному вопросу.