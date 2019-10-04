Врачей обвиняют в убийстве новорожденного в холодильной камере в Атырау

В отношении директора Атырауского перинатального центра начато уголовное по статье "Убийство". Подробнее об этом рассказал заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает Today.kz.



"Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. По результатам спецоперации было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действий врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы", – рассказал Кабдула.



По его словам, это стало известно оперативникам в ходе разговора с директором Атырауского перинатального центра, в отношении которого уже на тот момент шло досудебное расследование по обвинению в коррупции.



"Теперь дело заведено по статье 317 "Убийство". Директор Атырауского перинатального центра также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 миллиона тенге, полученных от директора частных компании для оплаты отправки врачей в зарубежную командировку для повышения квалификации. Фактически директор на данные средства выехал на отдых за рубеж. Но когда разговаривали с ним по телефону, он начал говорил о факте с неким младенцем. Мы сразу же выехали на место, но не успели по времени. Тело ребенка нашли в холодильной камере, он скончался. Получается, изначально работали над одним фактом, но в ходе специальных оперативных действий мы вышли на этот факт", – рассказал зампредседателя Агентства.



По словам Кабдулы, все еще ведется досудебное расследование в Атырауской области в отношении должностных лиц областного перинатального центра по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений.



"Их руководитель уличен в фальсификации и даче взятки в сумме 300 тысяч тенге руководству филиала института судмедэкспертизы за выдачу заключения об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы", – уточнил Шынгыс Кабдула.