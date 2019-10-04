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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Якутии нашли алмаз, внутри которого еще один алмаз

Просмотров:366 Опубликовано: Вчера, 20:14
В Якутии нашли алмаз, внутри которого еще один алмаз
Рентгеновский снимок алмаза «Алроса»
В Якутии добыли алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Как рассказали в компании «Алроса», уникальный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате.

Специалисты компании утверждают, что такой «алмаз-матрешка» — первый случай за всю историю мировой добычи. Камень весит 0,62 карата, вес внутреннего кристалла отдельно оценили в 0,02 карата.

Замдиректора научно-исследовательского геологического предприятия «Алросы» Олег Ковальчук выдвинул две основные гипотезы появления такого камня:

В процессе роста алмаз был захвачен другим минералом, который затем растворился, образовав пустоты;
Алмаз рос настолько быстро, что появилась прослойка поликристаллического вещества, которая также затем растворилась, образовав пустоты.
Будет ли уникальный камень выставлен на продажу, не уточняется.

Источник: Meduza
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