Мозг парализованного пациента подключили к экзоскелету. Он смог пройти 145 метров и научился двигать руками

Группе исследователей и врачей из Франции удалось научить полностью парализованного ниже шеи человека мысленно управлять движениями экзоскелета. Ему в мозг имплантировали датчики, которые передавали костюму двигательные команды. В результате 28-летний француз по имени Тибо смог пройти более 100 метров и выполнить простые движения руками. Свою работу авторы описали в медицинском журнале The Lancet.
Французский биотехнологический центр Clinatec совместно с университетской больницей Гренобля привлекли к эксперименту двух парализованных пациентов. Один из них был исключен из программы из-за технических проблем. Второму имплантировали два датчика в сенсомоторные области мозга. После травмы позвоночника в районе шеи в результате падения с балкона у него были полностью парализованы руки и ноги.
Двигательные сигналы из мозга обрабатывались в режиме реального времени с помощью адаптивного алгоритма, который пытался декодировать направление желаемого движения. Для того, чтобы достичь достаточной точности в интерпретации сигналов мозга, пациенту пришлось в течение двух лет тренировать мысленное управление системой. Обучение проходило в форме компьютерной игры — задачей пациента было заставить человека на экране двигать руками и ногами, сообщает CNN.
В июне 2019 года Тибо сумел наладить контакт с программой, которая управляла ходьбой и движениями рук экзоскелета. Успеха пациент достигал в 60-70% случаев. В общей сложности ему пока удалось пройти около 145 метров внутри лаборатории.
Тибо признал, что «не сможет завтра пойти домой в своем экзоскелете». Однако, сделав первые шаги в костюме, он почувствовал себя как «первый человек на Луне», сообщает «Би-Би-Си».
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