В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наркоторговцы в Испании пришли на выручку сотрудникам Гражданской гвардии после того, как их лодки столкнулись и полицейские оказались за бортом, сообщает агентство Europa Press.

Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя подозреваемыми в транспортировке наркотиков, однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

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Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь. Извлеченные из воды полицейские изъяли три тонны гашиша и арестовали своих спасителей.





