Названы регионы Казахстана, где семьи обманом получали миллионы

Министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов рассказал, в каких регионах Казахстана семьи скрывали свои реальные доходы и обманом получали пособия – чаще всего обманывали государство семьи из Туркестанской, Алматинской и Жамбылской области, пишет NUR.KZ.



Всего к августу 2019 года выплаты прекращены порядка 23 тысячам семей – они скрывали доходы, материальное положение и прописывали к себе других членов семьи для увеличения численности.



Всего по стране был сделан перерасчет для 38,5 тысяч семей – в бюджет вернулись 155 млн выплат.



В числе «лидеров» по возврату пособий оказались Туркестанская область – более 35 млн тенге, Алматинская область – 24 млн тенге, Жамбылская область – более 17 млн тенге, Кызылординская и Мангистауская область – местные семьи обязали вернуть более 11-ти и 10-ти миллионов тенге соответственно.