31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение

Сотрудники перинатального центра написали заявления на увольнение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима Атырауской области.
"На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написали заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - прокомментировал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.
Отмечается, что в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций. Как рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны.
С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень, проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог с ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области.
"Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100 процентов. На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению", - рассказала Маншук Аймурзиева.
По ее словам, областной перинатальный центр также будет сильно усилен. Выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны.
С 26 сентября текущего года в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности. "В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров - это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматологиз Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана", - рассказала Аймурзиева.
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений.
Ранее Администрация Президента поручила разобраться с повышением младенческой смертности в Атырауской области.
Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.
Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.