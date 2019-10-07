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31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение

Просмотров:1681 Опубликовано: Сегодня, 14:09
31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение
Фото из открытых источников
Сотрудники перинатального центра написали заявления на увольнение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима Атырауской области.

"На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написали заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - прокомментировал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.

Отмечается, что в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций. Как рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны.

С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень, проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог с ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области.

"Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100 процентов. На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению", - рассказала Маншук Аймурзиева.

По ее словам, областной перинатальный центр также будет сильно усилен. Выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны.

С 26 сентября текущего года в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности. "В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров - это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматологиз Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана", - рассказала Аймурзиева.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений.

Ранее Администрация Президента поручила разобраться с повышением младенческой смертности в Атырауской области.

Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.

Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:13
Практически все в учреждениях зависит от главного. Не нужно было наседать на рядовых.Их то надо умаслить,чтобы остались и работали.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:08
При чем подчинённые?Пострадать должен тот,кого нельзя было ослушаться.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • бася
  • мунайши73
  • fitter
 mer (Посетители) Сегодня, 15:59
Как многие студенты, и не только медицинских ВУЗов учились последние 2 десятилетия? Правильно,в большинстве
от слова НИКАК,деньги веский аргумент во все времена. Так что,теперь пожинаем плоды творчества наших педагогов в Вузах.
 
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  • tolk
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:14
Ранее Администрация Президента поручила разобраться с повышением младенческой смертности в Атырауской области
А что они хотели когда в области идут кислотные дожди, воду в Урале травят, АНПЗ выбрасывает в атмосферу сотни тонн вредных веществ, когда по всему Атырау стоят станции мониторинга на наличие в воздухе сереводорода.. Там тараканы скоро дохнуть будут, а не младенцы погибать.

Сейчас по всей России врачи увольняются целыми больницами, так что можно их приглашать. Только вопрос за сколько они согласятся работать в таких экологических условиях..

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
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  • Ирон
  • Pinochet
  • zhanino
  • tolk
  • Gen Oxy
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 бася (Посетители) Сегодня, 15:06
запахло жареным,ответственностью и сразу удочки сматывают-у нас тоже таких спецов хватает,сидят сопли с важным видом на кулак намазывают,знают что ни за что не отвечают..
чем такие спецы-пусть лучше вообще их не будет,пусть приезжают в командировки настоящие медики и платят им так,чтоб они с удовольствием работали и люди знали что им помогут..
 
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  • tolk
  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:59
после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру.

волосы дыбом. даже представить страшно...
такого малютку просто убили.
такое даже в голове не укладывается.
дичь какая то.
нелюди, даже слов нет
 
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  • бася
  • tolk
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:39
Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", -это типа в холодильник отправляет .ну дела
 
 

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