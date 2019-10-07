31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение

Сотрудники перинатального центра написали заявления на увольнение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима Атырауской области.



"На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написали заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все, чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни", - прокомментировал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.



Отмечается, что в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций. Как рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, в данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны.



С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень, проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог с ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом. В данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области.



"Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100 процентов. На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению", - рассказала Маншук Аймурзиева.



По ее словам, областной перинатальный центр также будет сильно усилен. Выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны.



С 26 сентября текущего года в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности. "В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров - это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматологиз Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана", - рассказала Аймурзиева.



Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений.



Ранее Администрация Президента поручила разобраться с повышением младенческой смертности в Атырауской области.



Напомним, глава Атырауского областного перинатального центра подозревается в убийстве новорожденного. По данным следствия, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив.



Правоохранители считают, что после появления у ребенка признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и положили младенца в холодильную камеру. Одной из причин действий врача могли послужить уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.