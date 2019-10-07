Где и когда казахстанцы смогут увидеть звездопад Дракониды

Казахстанцы смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь с 8 на 9 октября. Астрофизик Виктор Тейфель рассказал Tengrinews.kz, где и как можно посмотреть россыпь красных метеоров.



"Необходимо выехать на неосвещенное место, чтобы видеть небо, а не крыши домов. В любой точке Земли этот поток можно наблюдать. Поскольку созвездие Дракона находится в северном полушарии неба, то в южном полушарии меньше вероятность этот поток наблюдать", - утверждает Виктор Тейфель.



По его словам, лучше всего созвездие видно после полуночи, искать его надо в северо-западной части неба. Дракониды состоят из мельчайших частиц, которые вспыхивают, а потом сгорают, попадая в атмосферу Земли.



"Созвездие Дракона располагается в северной части неба в основном. Желающие могут посмотреть за городом, где нет огней, где темное звездное небо", - заключил астрофизик.



Название происходит от созвездия Дракона, где находится точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Метеоры Дракониды желтые или красноватые, что позволяет с легкостью отличить их от других небесных тел. Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, 20 километров в секунду. Благодаря чему пропустить их практически невозможно. Этим они отличаются от Персеид и многих других метеорных потоков, которые проходят слишком быстро.