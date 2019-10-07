Потолок рухнул на ученицу в одной из школ Нур-Султана

В Нур-Султане в школе-лицее №71 рухнул потолок, пострадала ученица, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.
"Сегодня на уроке первой смены на третьем этаже посыпалась штукатурка, вместе с ней упала лампа дневного освещения. Обсыпавшаяся штукатурка задела ученицу. После обследования во 2 городской больнице девочку отпустили домой. Больше пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.
Сотрудники Управления образования совместно с ДЧС проводят предварительное обследование кабинета, причина случившегося будет озвучена по итогам осмотра.
"Назначено техобследование всех остальных кабинетов. Обследование будет проводиться во всех остальных объектах образования, чтобы избежать подобных ситуаций", – добавили в управлении.
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