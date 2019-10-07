Электромобили: зреет прорыв в сфере АКБ

В США создана батарея с удельной ёмкостью в семь раз большей, чем у литий-ионных аккумуляторов.
Научные сотрудники Иллинойского университета изготовили прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора (Li—CO₂). В отчёте разработчиков, опубликованном в журнале Advanced Materials, говорится, что учёным удалось избавиться от главного недостатка литий-диоксид углеродных батарей — малого количества циклов перезарядки (около 100), вызванного выделением углерода во время химических реакций. Для этого пришлось изменить состав электролита: к диметилсульфоксиду, который хорошо проводит ионы, добавили наночешуйки дисульфид молибдена.
Гибридный электролит позволил запустить обратимый электрохимический цикл, который полностью нейтрализует CO₂. Лаборанты с успехом протестировали прототип и провели 500 последовательных циклов зарядки/разрядки без потерь энергоёмкости. Важнейшее достижение, если учесть, что прежде в мире никому не удавалось создать батарею Li—CO₂, способную к многократной перезарядке.
Плотность хранения энергии литий-диоксид углеродной батареи составила 1 876 ватт-часов на килограмм массы, что в семь раз больше, чем могут предложить нынешние литий-ионные аккумуляторы. Впрочем, пока это прототип и до внедрения в производство, если такое случится, пройдёт немало времени. Но процесс, как говорится, идёт.
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