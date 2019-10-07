«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Октября
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389 KZT
  • €1 = 426.85 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстан придут новые крупные авиакомпании

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:02
В Казахстан придут новые крупные авиакомпании
Иллюстративное фото
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов заявил, что в Казахстан придут новые крупные авиакомпании и вернутся старые, передает «Казинформ». Среди компаний, которые назвал министр, есть Qatar Airways, Emirates, China Eastern, «Уральские Авиалинии», «Победа». Также министр заявил, что казахстанские перевозчики планируют начать рейсы в Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк.

Также министр упомянул уход крупных авиакомпаний, работавших на территории Казахстана ранее. «Несколько лет назад три иностранные компании („Австрийские авиалинии“, „Чешские Авиалинии“, KLM) приостановили полеты в нашу страну по коммерческим причинам, — напомнил министр. — Однако сейчас министерством принимаются меры по повышению привлекательности полетов в нашу страну и ряд иностранных перевозчиков планируют выход на рынок Казахстана».
Источник: The Village
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика