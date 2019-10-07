Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов заявил, что в Казахстан придут новые крупные авиакомпании и вернутся старые, передает «Казинформ». Среди компаний, которые назвал министр, есть Qatar Airways, Emirates, China Eastern, «Уральские Авиалинии», «Победа». Также министр заявил, что казахстанские перевозчики планируют начать рейсы в Шанхай, Сингапур, Нью-Йорк.



Также министр упомянул уход крупных авиакомпаний, работавших на территории Казахстана ранее. «Несколько лет назад три иностранные компании („Австрийские авиалинии“, „Чешские Авиалинии“, KLM) приостановили полеты в нашу страну по коммерческим причинам, — напомнил министр. — Однако сейчас министерством принимаются меры по повышению привлекательности полетов в нашу страну и ряд иностранных перевозчиков планируют выход на рынок Казахстана».