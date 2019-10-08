Казахстанская федерация футбола сделала срочное заявление

Вечером в понедельник, 7 октября, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков провел экстренное совещание и предложил оперативно созвать Комитет по соблюдению честной игры. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.Ряд казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей. "Поступил сигнал из УЕФА по поводу сомнительных матчей договорного характера в первенствах первой и второй лиг.Хотел бы еще отметить, что в работе данного комитета имеются два сомнительных матча премьер-лиги. Итоги работы мы сообщим дополнительно", - заявил генеральный секретарь федерации Азамат Айтхожин.Главным фигурантом скандала оказалась входящая в состав футбольного клуба "Актобе" молодежная команда "Актобе-Жас".В качестве посредника, по одной из версий, в деле замешан один из игроков футбольного клуба первой лиги "Жетысу-Б" из Талдыкоргана.На совещание прибыл генеральный директор ФК "Актобе" Самат Смаков. Он был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.Руководством федерации, клубов "Актобе" и "Жетысу" проведены внутренние расследования, собраны материалы и переданы в комитет по правилам честной игры.Сам Смаков, как сообщает пресс-служба "Актобе", заявил, что за участие в договорных матчах клуб уволил сначала трех игроков, затем еще нескольких. Футболисты сознались в договорном характере игр. По словам Смакова, речь идет о матчах первой и второй лиг."К огромному нашему всеобщему сожалению и огорчению, вынужден подтвердить факт участия некоторых игроков в договорных матчах. Речь идет о матчах первой и второй лиг. В связи с этим хочу обратиться ко всем болельщикам "Актобе". Я сам был шокирован тем фактом, что игроки с эмблемой "Актобе" участвуют в договорных матчах.Вкратце - все началось с капитана команды "Жетысу-Б". Он связался с игроками "Актобе-Жас" и "Актобе М", даже приезжал сюда. Были неоднократные встречи между ними. Всеми этими делами управляли люди из Украины.Подозрения были еще в середине лета. Но мы ничего не могли предъявить из-за отсутствия доказательств. Сейчас доказательства есть - объяснительные от игроков, где они сами во всем признаются.Самое обидное в данной ситуации, что это сделали свои же, местные ребята, на которых возлагались надежды. Еще и в такое тяжелое время для клуба. Фамилии раскрывать не хочу из-за присутствия человеческого фактора. Во-первых, ребята сами себя уже наказали. Во-вторых, приходили их родители и просили прощения за сыновей. Им еще жить в этом городе", - заявил Самат Смаков.