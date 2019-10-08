«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389 KZT
  • €1 = 426.85 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанская федерация футбола сделала срочное заявление

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Казахстанская федерация футбола сделала срочное заявление
© kff.kz
Вечером в понедельник, 7 октября, президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков провел экстренное совещание и предложил оперативно созвать Комитет по соблюдению честной игры. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Ряд казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей. "Поступил сигнал из УЕФА по поводу сомнительных матчей договорного характера в первенствах первой и второй лиг.

Хотел бы еще отметить, что в работе данного комитета имеются два сомнительных матча премьер-лиги. Итоги работы мы сообщим дополнительно", - заявил генеральный секретарь федерации Азамат Айтхожин.

Главным фигурантом скандала оказалась входящая в состав футбольного клуба "Актобе" молодежная команда "Актобе-Жас".



В качестве посредника, по одной из версий, в деле замешан один из игроков футбольного клуба первой лиги "Жетысу-Б" из Талдыкоргана.

На совещание прибыл генеральный директор ФК "Актобе" Самат Смаков. Он был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.

Руководством федерации, клубов "Актобе" и "Жетысу" проведены внутренние расследования, собраны материалы и переданы в комитет по правилам честной игры.

Сам Смаков, как сообщает пресс-служба "Актобе", заявил, что за участие в договорных матчах клуб уволил сначала трех игроков, затем еще нескольких. Футболисты сознались в договорном характере игр. По словам Смакова, речь идет о матчах первой и второй лиг.

"К огромному нашему всеобщему сожалению и огорчению, вынужден подтвердить факт участия некоторых игроков в договорных матчах. Речь идет о матчах первой и второй лиг. В связи с этим хочу обратиться ко всем болельщикам "Актобе". Я сам был шокирован тем фактом, что игроки с эмблемой "Актобе" участвуют в договорных матчах.

Вкратце - все началось с капитана команды "Жетысу-Б". Он связался с игроками "Актобе-Жас" и "Актобе М", даже приезжал сюда. Были неоднократные встречи между ними. Всеми этими делами управляли люди из Украины.

Подозрения были еще в середине лета. Но мы ничего не могли предъявить из-за отсутствия доказательств. Сейчас доказательства есть - объяснительные от игроков, где они сами во всем признаются.

Самое обидное в данной ситуации, что это сделали свои же, местные ребята, на которых возлагались надежды. Еще и в такое тяжелое время для клуба. Фамилии раскрывать не хочу из-за присутствия человеческого фактора. Во-первых, ребята сами себя уже наказали. Во-вторых, приходили их родители и просили прощения за сыновей. Им еще жить в этом городе", - заявил Самат Смаков.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • aktau13
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:39
Всеми этими делами управляли люди из Украины.

а че не Путин?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика