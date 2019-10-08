В Казахстане запретят хостелы и мини-гостиницы в жилых домах

Со следующего года требования к владельцам таких заведений ужесточат.
В Казахстане со следующего года запретят открывать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах, сообщает КТК.
"Это очень острая проблема в городах Казахстана. Люди жалуются, недовольные тем, что жильцы хостелов пользуются общим имуществом и не соблюдают санитарных требований. Также владельцы квартир беспокоятся о своей безопасности и своих детей. В целом, речь идёт о запрете на размещение хостелов в жилых квартирах. Аналогичный закон вступил в силу в России, наш также направлен на то, чтобы хостелы размещались в отдельно стоящем нежилом здании", – сказал замдиректора департамента развития строительной отрасли и ЖКХ МИИР РК Джанет Микишев.
Читайте также: Хочу открыть своё дело. Хостел с нуля
Владельцам хостелов придётся оснастить помещения огнетушителями и видеонаблюдением.
Предприниматели заявляют, что многим придётся закрыть хостелы. Работать в убыток они не хотят, как и платить высокую арендную плату.
Чиновники из профильного ведомства говорят, что заведений под вывеской "Хостел" в стране сейчас около тысячи. Большая их часть расположена именно в жилых домах. И, как правило, лишь единицы регистрируют свой бизнес и платят налоги. А новый закон как раз будет направлен против таких "ночлежек", сообщает КТК.
В столице в хостелы заселили студентов колледжей, при которых нет общежитий. Проживание в них обходится молодёжи всего в пять тысяч тенге в месяц – остальное доплачивает местный бюджет.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.