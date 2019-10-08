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В Казахстане запретят хостелы и мини-гостиницы в жилых домах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:32
В Казахстане запретят хостелы и мини-гостиницы в жилых домах
Фото из открытых источников
Со следующего года требования к владельцам таких заведений ужесточат.

В Казахстане со следующего года запретят открывать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах, сообщает КТК.

"Это очень острая проблема в городах Казахстана. Люди жалуются, недовольные тем, что жильцы хостелов пользуются общим имуществом и не соблюдают санитарных требований. Также владельцы квартир беспокоятся о своей безопасности и своих детей. В целом, речь идёт о запрете на размещение хостелов в жилых квартирах. Аналогичный закон вступил в силу в России, наш также направлен на то, чтобы хостелы размещались в отдельно стоящем нежилом здании", – сказал замдиректора департамента развития строительной отрасли и ЖКХ МИИР РК Джанет Микишев.

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Владельцам хостелов придётся оснастить помещения огнетушителями и видеонаблюдением.

Предприниматели заявляют, что многим придётся закрыть хостелы. Работать в убыток они не хотят, как и платить высокую арендную плату.

Чиновники из профильного ведомства говорят, что заведений под вывеской "Хостел" в стране сейчас около тысячи. Большая их часть расположена именно в жилых домах. И, как правило, лишь единицы регистрируют свой бизнес и платят налоги. А новый закон как раз будет направлен против таких "ночлежек", сообщает КТК.

В столице в хостелы заселили студентов колледжей, при которых нет общежитий. Проживание в них обходится молодёжи всего в пять тысяч тенге в месяц – остальное доплачивает местный бюджет.


Источник: informburo.kz
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