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Уголовное наказание хотят ввести за свадьбы без регистрации в загсе в Узбекистане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Уголовное наказание хотят ввести за свадьбы без регистрации в загсе в Узбекистане
Фото из открытых источников
В стране в 2019 году официально поженились 33 тысячи пар; живущих по законам шариата - примерно 12 150 семей.

В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за проведение никаха (свадебного обряда) без регистрации в госучреждениях.

- За проведение никаха (обряда бракосочетания по мусульманским канонам) без регистрации в государственных учреждениях будет предусмотрено уголовное наказание. В связи с этим в настоящее время в республике разрабатываются поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание для имамов, проводящих никах без соответствующих документов загса, – сказала замглавы Самаркандской области, глава областного Комитета женщин Гавхар Алимова.

По данным местных СМИ, в республике в текущем году официальную регистрацию брака прошли 33 тысячи пар; живущих по законам шариата - примерно 12150 семей.

В Самаркандской области в текущем году было зафиксировано 2500 пар, живущих без официальной регистрации, 2300 из них узаконили свой брак.


Источник: zakon.kz
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