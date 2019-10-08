Так продолжаться не может - Токаев о миграции в Нур-Султан

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о миграции жителей регионов в столицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ежегодный рост численности населения, отсутствие должного контроля за внутренними миграционными процессами приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру горда, прежде всего на медицину и образование. Нам нужно усилить ужесточить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать.
Поскольку в том или ином городе миллион, полтора, два миллиона человек, конечно, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллиоником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых горожан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек", - сказал Токаев на совещании в акимате столицы.
Он отметил, что пребывающие из других регионов страны представители социально-уязвимых групп получают в Нур-Султане регистрацию и становятся в очередь на жилье.
"Это увеличивает количество очередников. В том числе в садах и школах, как это у нас сейчас происходит. Сильнейшая социальная напряженность происходит. До сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классах. Из них 8 трехсменных школ. 85 тысяч детей стоят в очереди в детские сады столицы", - добавил Президент.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.