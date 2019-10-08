Так продолжаться не может - Токаев о миграции в Нур-Султан

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о миграции жителей регионов в столицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ежегодный рост численности населения, отсутствие должного контроля за внутренними миграционными процессами приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру горда, прежде всего на медицину и образование. Нам нужно усилить ужесточить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать.



Поскольку в том или ином городе миллион, полтора, два миллиона человек, конечно, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллиоником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых горожан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек", - сказал Токаев на совещании в акимате столицы.



Он отметил, что пребывающие из других регионов страны представители социально-уязвимых групп получают в Нур-Султане регистрацию и становятся в очередь на жилье.



"Это увеличивает количество очередников. В том числе в садах и школах, как это у нас сейчас происходит. Сильнейшая социальная напряженность происходит. До сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классах. Из них 8 трехсменных школ. 85 тысяч детей стоят в очереди в детские сады столицы", - добавил Президент.