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Так продолжаться не может - Токаев о миграции в Нур-Султан

Просмотров:5152 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Так продолжаться не может - Токаев о миграции в Нур-Султан
Фото ©Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о миграции жителей регионов в столицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ежегодный рост численности населения, отсутствие должного контроля за внутренними миграционными процессами приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру горда, прежде всего на медицину и образование. Нам нужно усилить ужесточить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать.

Поскольку в том или ином городе миллион, полтора, два миллиона человек, конечно, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллиоником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых горожан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек", - сказал Токаев на совещании в акимате столицы.

Он отметил, что пребывающие из других регионов страны представители социально-уязвимых групп получают в Нур-Султане регистрацию и становятся в очередь на жилье.

"Это увеличивает количество очередников. В том числе в садах и школах, как это у нас сейчас происходит. Сильнейшая социальная напряженность происходит. До сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классах. Из них 8 трехсменных школ. 85 тысяч детей стоят в очереди в детские сады столицы", - добавил Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Dafik (Посетители) Сегодня, 17:53
А для чего и для кого тогда строили столицу? На народные же деньги строилась и строится Астана. Тогда уж сразу сделайте город закрытым, и живите сами по себе. А народ пусть по пропускам приезжают туда. Вообще маразм только крепчает.
 
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  • Dafik
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:38
Цитата: Neo_232
кому же нужна эта дыра астана?ветры,дикий холод и т.п

3начит,где-то еще xуже,чем в этой дыре...
 
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  • Князь
  • Pear
  • Dafik
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:29
Поэтому всех и отправляют в Мангистау. Переселенцев, Сирийских беженцев, и т.д. У нас же работы валом жилья тоже, и самое главное больницы шикарные пустуют!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:56
ну он начал по новому открывать для себя страну )))) и все её возможности и невозможности lol lol lol
 
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  • strana.kz
  • dolph02071075
  • Pear
  • Dafik
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:45
Мне кажется до этого поста, он не был гражданином Казахстана и не был в курсе событий в стране.
 
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  • kz1990
  • dolph02071075
  • Seawolf
  • Князь
  • Dafik
 Neo_232 (Посетители) Сегодня, 14:40
кому же нужна эта дыра астана?ветры,дикий холод и т.п.!я под пушечными выстрелами туда никогда!возомнят же!
 
 

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