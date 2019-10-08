Все больше казахстанцев нуждаются в работе

Количество казахстанцев, зарегистрированных в службах занятости населения, выросло на 92% с начала года, сообщает LS.



На начало 2019 года нуждающихся в работе казахстанцев было 91,6 тыс. человек, а по итогам августа – 175,7 тыс. Таким образом, показатель за восемь месяцев вырос на 92%.



Среди стран Евразийского экономического союза данный рост оказался самым высоким, свидетельствуют статистические данные.



Так, в Кыргызстане численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, увеличилась с начала года на 17,2%, до 83,1 тыс. человек. В России – на 2,7%, до 712,3 тыс.



В то же время, в Армении и Беларуси данный показатель, напротив, сократился на 4% - до 62 тыс. человек и на 4,8% - до 11,9 тыс. человек соответственно.



Что касается общего количества лиц в службах занятости в странах ЕАЭС, то оно составило более 1 млн человек, увеличившись на 12% с начала года.