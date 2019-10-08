Носить рюкзаки на спине запретили павлодарским студентам

Необычный приказ издали в Павлодарском политехническом высшем колледже. Администрация учебного заведения учредила правила ношения рюкзака для студентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Копия документа попала в Instagram и вызвала удивление у пользователей. "С целью сохранения ремонта в помещениях колледжа и красоты созданных интерьеров и с целью разгрузить вестибюли, переходы и лестницы, приказываю запретить любые передвижения по колледжу с рюкзаком за спиной", - говорится в тексте приказа."Приказываю включить данный приказ в список особо важных приказов и нарушение должно сопровождаться доскональным изучением путем трехкратного переписывания всей группой в которой хотя бы один студент его нарушит", - отмечается в тексте (пунктуация сохранена).Большинство пользователей назвали причины издания приказа смехотворными и вообще отнеслись к публикации с иронией, посчитав очередным фейком. Однако в самом учебном заведении сообщили, что это вовсе не шутка, носить рюкзаки за спиной в стенах колледжа запретили с 7 октября этого года."Издан такой приказ - при входе в колледж студент должен снять рюкзак и взять его за ручку. Это культура человека. Студенты этими рюкзаками царапают стены, они же ходят по лестничным площадкам, задевают друг друга. У нас почти все студенты занимаются спортом. И вот если такой молодой человек 20-22 лет будет идти по лестнице с рюкзаком за спиной. У нас не плюются, не матерятся, у нас свои внутренние взаимоотношения, и одно из этих взаимоотношений - мы сняли рюкзаки с плеч и держим их рукой за ручку", - сказал директор колледжа Валерий Якутов.Он отметил, что нарушение утвержденных правил понесет за собой наказание."Если человек не понял с первого раза этот приказ и вот с этим рюкзаком идет по лестнице, по коридору, рекреациям, где большое движение во время перерывов, то значит, до него плохо этот приказ довели. Мы не читаем нотаций, не говорим "мамку приведи, папку приведи, почему тебя так плохо воспитывают, раз не понял приказ с первого раза, тогда возьми и перепиши, он в голове останется и все", - добавил Якутов.В Управлении образования региона заявили, что пока о запрете на ношение рюкзаков в павлодарском колледже не слышали."Это частный колледж, у которого есть свой устав, дисциплина, внутренние распоряжения. Возможно, у него (директора колледжа) было желание воспитать своих подопечных. Все мы любим, когда дети ходят по струнке. Но это не всегда получается. Не могу сказать, чтобы чей-то рюкзак испортил где-то стену. Может быть, у них какие-то случаи были, поэтому и ввели", - прокомментировал руководитель управления Динислам Болатханулы.В ведомстве пообещали изучить документ на предмет того, нарушает ли он права студентов."Мы переговорим с ним, объясним, если это нарушает права наших детей. Но в целом я против разного рода запретов, указаний. Мы строим открытое государство, но демократия не значит вседозволенность. Культура поведения в общественном месте тоже должна быть, надо людям относиться друг к другу доброжелательно, толерантно. Возможно, исходя из этого они издали этот приказ", - отметил Динислам Болатханулы.