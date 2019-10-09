Грибы оказались средством против рака № 1 среди мужчин

Регулярное употребление в пищу грибов защищает от появления самого распространенного среди мужчин рака - рака простаты. Заявление об этом сделали японские ученые, об их исследовании сообщается в International Journal of Cancer, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МедикФорум.



Авторы работы о полезности грибов - ученые из Университета Тохоку - в течение длительного времени наблюдали за почти 36,5 тысячи мужчин.



В их долгосрочном когортном исследовании участвовали японцы в возрасте от 40 до 79 лет. У мужчин отслеживались особенности рациона питания, а также уровни физической активности, наличие вредных привычек (курение и употребление алкоголя), факторы образования и семьи, история болезней.



За период наблюдения из общего числа участников 3,3 процента заболели раком предстательной железы. Исследователями был сделан вывод о том, что регулярное употребление грибов связано с более низким риском возникновения рака простаты независимо от того, сколько фруктов и овощей, мяса или молочных продуктов входит в мужской рацион.



"Те из мужчин, кто употреблял грибы один или два раза в неделю, имели на 8 процентов уменьшенный риск развития этого заболевания, чем те, кто ел грибы менее регулярно", - рассказали авторы проекта.



Ведущий специалист исследования, доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Тохоку Шу Чжан констатировал, что грибы являются хорошим источником антиоксидантов, особенно L-эрготионеина. Данное вещество смягчает окислительный стресс и клеточный дисбаланс, а также предотвращает воспаления, связанные с вредным воздействием токсинов из окружающей среды.