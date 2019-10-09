Грибы оказались средством против рака № 1 среди мужчин

Регулярное употребление в пищу грибов защищает от появления самого распространенного среди мужчин рака - рака простаты. Заявление об этом сделали японские ученые, об их исследовании сообщается в International Journal of Cancer, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МедикФорум.
Авторы работы о полезности грибов - ученые из Университета Тохоку - в течение длительного времени наблюдали за почти 36,5 тысячи мужчин.
В их долгосрочном когортном исследовании участвовали японцы в возрасте от 40 до 79 лет. У мужчин отслеживались особенности рациона питания, а также уровни физической активности, наличие вредных привычек (курение и употребление алкоголя), факторы образования и семьи, история болезней.
За период наблюдения из общего числа участников 3,3 процента заболели раком предстательной железы. Исследователями был сделан вывод о том, что регулярное употребление грибов связано с более низким риском возникновения рака простаты независимо от того, сколько фруктов и овощей, мяса или молочных продуктов входит в мужской рацион.
"Те из мужчин, кто употреблял грибы один или два раза в неделю, имели на 8 процентов уменьшенный риск развития этого заболевания, чем те, кто ел грибы менее регулярно", - рассказали авторы проекта.
Ведущий специалист исследования, доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Тохоку Шу Чжан констатировал, что грибы являются хорошим источником антиоксидантов, особенно L-эрготионеина. Данное вещество смягчает окислительный стресс и клеточный дисбаланс, а также предотвращает воспаления, связанные с вредным воздействием токсинов из окружающей среды.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.