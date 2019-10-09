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Корпоративный дефолт грозит мировой экономике – прогноз главы МВФ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Корпоративный дефолт грозит мировой экономике – прогноз главы МВФ
Фото из открытых источников
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему, передает Ria.ru.

Это первая программная речь Георгиевой, с которой она выступила в новом качестве.

"Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75% стран мира испытывали ускорение. Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется. Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия", – заявила она.

"Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса", – сказала она.

Георгиева отметила, что большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.

"Результаты очевидны. В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 миллиардов долларов к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП", – подчеркнула она.

Кристалина Георгиева стала главой Международного валютного фонда на пять лет с 1 октября 2019 года.


Источник: kazpravda.kz
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