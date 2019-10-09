Плагиат в научной работе замглавы МОН подтвердила зарубежная анализ-система

Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова вновь оказалась в центре внимания из-за своей диссертации, за которую ей была присуждена ученая степень. Зарубежная анализ-система StrikePlagiarism подтвердила плагиат в научной работе замглавы МОН, пишет газета «Время».



Скандал вокруг замглавы МОН разразился в середине сентября этого года. Одна из сотрудниц министерства заявила, что более половины диссертационной работы Фатимы Жакыповой состоит из заимствований из чужих научных трудов.



Жакыпова не стала отмалчиваться и опубликовала в социальных сетях заявление, в котором опровергла обвинения. При этом отметим, вице-министр образования допустила в тексте огромное количество ошибок. Позднее она оправдалась, мол, текст набирала на телефоне второпях.



В подтверждение чиновница разместила документ из Наццентра государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ), в котором указано, что диссертация проанализирована с помощью системы “Антиплагиат”. Никаких нарушений проверяющие не обнаружили.



Между тем, как пишет газета, в сентябре проректор по академической работе Satbayev University Ринат Искаков тоже проанализировал диссертацию Фатимы Жакыповой с помощью системы StrikePlagiarism компании Plagiat.pl, которая является разновидностью «Антиплагиата» и применяется в Казахстане и других странах СНГ и Европы.



Результаты анализа, проведенного Искаковым, показали, что в диссертации вице-министра все же есть заимствования. Причем, их очень много.



«В заключении так и указано: значительная часть текста в диссертации Жакыповой заимствована с нарушением академических правил цитирования», - утверждается в статье.



При этом большую часть этих заимствований автор даже не пытался перефразировать, а просто вставил их в свою диссертацию. В научном мире это очень осуждается, отмечает издание.



Эту информацию подтвердил “Времени” исполнительный директор международной компании Plagiat.pl Али Тахмазов. По его словам, сотрудник одного из казахстанских вузов, который является пользователем системы, действительно проводил анализ работы Жакыповой.



Результаты анализа показали, что автор использовала ряд источников без их указания.



«Если отсутствует ссылка на авторов используемых в работе текстов, это доказывает наличие плагиата», - подчеркнул Али Тахмазов.



Эксперт отметил, что подобное недопустимо для претендентов на ученые степени.



«Мы ведь ведем речь о научной работе на соискание ученой степени доктора наук. Если кавычки забыл поставить студент при подготовке реферата, можно его пожурить и попросить переделать. Но в данном случае соискатель получил докторскую степень! Такие ошибки неприемлемы», - заявил он.



По его словам, если даже поставить все нужные кавычки, возникнут вопросы к компетенции автора.



«Система также выявила, что еще и один из рисунков был перекопирован из чужой работы», - отметил он.



Представитель компании говорит, что это очень болезненная тема для всего академического сообщества, поскольку в данном случае речь идет об одном из руководителей министерства, который должен быть примером для всего мира науки.



«Честность начинается с себя. К сожалению, при законодательном вакууме и отсутствии должного отношения общества к плагиату такие истории будут повторяться очень много раз», - считает Тахмазов.



Комментируя заключение НЦГНТЭ, которое ранее продемонстрировала вице-министр в соцсетях, Али Тахмазов недоумевает. По словам эксперта, ему непонятно, как национальный центр мог выдать подобную справку.



"Могу лишь сказать, что база этой организации довольно ограниченная, возможно, поэтому и вывод такой", - рассуждает исполнительный директор Plagiat.pl.



Вместе с тем он отметил, что, согласно закону, претенденты направляют в НЦГНТЭ свои труды для проверки и платят за эту проверку огромные суммы.



«А потом получают ответ, что у них все чисто, плагиата нет, а потом возникает вот такая ситуация. Значит, можно монопольно устанавливать любую стоимость за свои услуги и не нести ответственности за качество анализа. Кто-нибудь проверял, как работает алгоритм НЦНТЭ? Я такого нигде в мире не видел. Это парадокс, который портит имидж Казахстана», - сказал Тахмазов.



По его мнению, это является большой проблемой, которую необходимо решать на высоком уровне.



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Напомним, Фатима Жакыпова получила пост вице-министра образования и науки Казахстана в апреле этого года. До этого назначения она работала ректором Академии госуправления при президенте РК.