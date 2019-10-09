Вице-премьер назвал 2 условия, чтобы досрочно снять пенсионные накопления

Казахстанцы смогут принять участие в обсуждении вопроса по досрочному снятию пенсионных накоплений, сообщил Сапарбаев



НУР-СУЛТАН, 9 окт — Sputnik. Объем накоплений и возраст дожития* – два условия, на которые будут опираться в правительстве для разрешения использовать казахстанцами части пенсионных денег. Об этом в кулуарах парламента сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев.



Вице-премьер пояснил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято, сейчас работает специальная рабочая группа.



После того, как рабочая группа выработает конкретные предложения, вопрос вынесут на общественное обсуждение.



"Все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого казахстанца. Второе - мы будем смотреть на продолжительность жизни, сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте. То есть хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений", - сказал Сапарбаев.



Второго сентября нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений.



Глава государства высказал мнение, что казахстанцы могли бы использовать свои накопления на покупку жилья или получение образования.



Дожитие* - это время, которое остается жить человеку до смерти.