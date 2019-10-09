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Вице-премьер назвал 2 условия, чтобы досрочно снять пенсионные накопления

Просмотров:1967 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Вице-премьер назвал 2 условия, чтобы досрочно снять пенсионные накопления
© AP Photo / Andy Wong
Казахстанцы смогут принять участие в обсуждении вопроса по досрочному снятию пенсионных накоплений, сообщил Сапарбаев

НУР-СУЛТАН, 9 окт — Sputnik. Объем накоплений и возраст дожития* – два условия, на которые будут опираться в правительстве для разрешения использовать казахстанцами части пенсионных денег. Об этом в кулуарах парламента сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер пояснил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято, сейчас работает специальная рабочая группа.

После того, как рабочая группа выработает конкретные предложения, вопрос вынесут на общественное обсуждение.

"Все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого казахстанца. Второе - мы будем смотреть на продолжительность жизни, сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте. То есть хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений", - сказал Сапарбаев.

Второго сентября нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений.

Глава государства высказал мнение, что казахстанцы могли бы использовать свои накопления на покупку жилья или получение образования.

Дожитие* - это время, которое остается жить человеку до смерти.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:56
После того, как рабочая группа выработает конкретные предложения, вопрос вынесут на общественное обсуждение.


Явно это не народ.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:35
мы будем смотреть на продолжительность жизни, сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте. То есть хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений", - сказал Сапарбаев.

а если что, то подкорректируем срок дожытия, да? lol
 
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  • non_alcoholic
 Lexus (Посетители) Сегодня, 15:00
NeirosMD,
Ну а чего возмущаетесь то? Все мы смертны как ни крути.
Они говорят напрямую, без всяких там уловок и размазывания соплей. Оно может и грубо звучит от них, но как бы там нибыло правдоподобно. Я как бе за то чтобы хотя бы частью своего копья воспользоваться, не дожидаясь пока придет эта с КОСОЙ
 
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  • синдбад
  • Lexus
  • non_alcoholic
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 14:54
Цитата: ОбывателЪ
Советское образование же, у Сапарбаева Нархоз, у Токаева МГИМО.

У, от Токаева идиотизма пока не слышал, не видел. А вот Сапарбаев видимо только числился.
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:21
Цитата: NeirosMD
Откуда ж вы такие берётесь? Покажите нам эти учебные заведения, мы их.

Советское образование же, у Сапарбаева Нархоз, у Токаева МГИМО.

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
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 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 13:37
мы будем смотреть на продолжительность жизни, сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте.

Это что за маразм? Только у нас могли такое ляпнуть!
И как вы собираетесь это рассчитывать? По каким критериям, показателям...?
Откуда ж вы такие берётесь? Покажите нам эти учебные заведения, мы их...
И вот такие люди управляют нашей страной!
 
 

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