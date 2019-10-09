Как будут контролировать массовое переселение казахстанцев в столицу, рассказал Сапарбаев

Вице-премьер подчеркнул, что, не имея работы и жилья, жить в столице будет тяжело.
Как будут контролировать переселение казахстанцев из регионов в столицу, рассказал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В частности, вице-премьер отметил, что у столицы есть определенный потенциал, но "Нур-Султан не резиновый".
"Каждый хочет жить в столице. Каждая семья хочет, чтобы его дети учились в вузах страны, которые есть в Нур-Султане. Здесь нужно проводить соответствующую разъяснительную работу, потому что невозможно, Нур-Султан же не резиновый, здесь есть своя мощность, потребность. Вчера об этом говорил Президент. Это связано с дополнительной сетью образования, здравоохранения. Один из главных вопросов – жилье, инфраструктура, поэтому переселение должно быть с учетом всех этих вопросов тогда", - сказал Сапарбаев.
При этом он подчеркнул, что, не имея работы и жилья, жить в столице будет тяжело. Однако право выбора все же остается за каждым гражданином.
"Запретить мы не можем, но должны разъяснить людям, где им жить и где будут созданы соответствующие условия", - заявил вице-премьер.
По его словам, в регионах на сегодняшний день реализуются программы по улучшению условий для жизни.
"Например, программа развития регионов, где решается вопрос обеспечения жильем, дорог и самой инфраструктуры. Может в отдаленных населенных пунктах эти вопросы не решаются, но вы знаете, что есть специальная программа, которая разработана в соответствии с поручениями Елбасы, которая называется "Ауыл – Ел бесігі". Вот на основании этой программы создаются инфраструктура, определено около 3000 населенных пунктов, где будут созданы условия", - заключил Бердибек Сапарбаев.
Напомним, 8 сентября на совещании по развитию Нур-Султана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить контроль над миграцией в столицу.
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