На трудоустройство безработных из бюджета потратят 4,5 млрд тенге

За счет базы данных по вопросам занятости планируется охватить 87% безработных



Около 4,5 млрд тенге будет направлено на модернизацию, а также на ведение общереспубликанской базы данных по вопросам занятости в Казахстане, передает LS.



В предыдущие два года на эти меры уже было направлено около 3,6 млрд тенге



Согласно проекту министерства труда и социальной защиты населения, финансирование на оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению социально-трудовой сферы будет осуществляться до 2021 года.



При этом из 4,5 млрд тенге в 2019 году предусмотрено 1,2 млрд тенге, в 2020 году – 1,7 млрд тенге, в 2021 году – 1,6 млрд тенге. В 2017 и 2018 годах проект был профинансирован на 2,2 млрд тенге и 1,4 млрд тенге соответственно.



В Минтруда отметили, что, помимо ведения единой базы данных по вопросам занятости, будет обрабатываться информация по бедности. Также будет оказываться содействие в поиске работы для граждан, которым тяжело трудоустроиться.



Предполагается, что за счет проекта в 2019 году будет охвачено 86% безработных, а в 2021 году – 87%. Непродуктивно самозанятых планируют охватить 67% к 2021 году.