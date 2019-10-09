Маслякова удивили слова Нурлана Сабурова о КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился сообщениям о поборах в КВН, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".
Бывший участник клуба Нурлан Сабуров заявил, что каждая команда была вынуждена платить деньги за игру. "Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - отметил он в интервью Юрию Дудю. Также Сабуров назвал современный КВН "шнягой", так как в нем "все беззубо".
Президент КВН Александр Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал. И с удивлением отреагировал на вопрос о взносах.
"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", - сказал Масляков.
Между тем режиссер и постоянный член КВН Юлий Гусман заявил "360", что не знает о взносах, которые якобы должны платить команды. По его словам, взносы могут быть на оплату гостиниц или проезда. "Но никогда в жизни ... лично я с этим не сталкивался", - заявил Гусман.
Режиссер отметил, что продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счет самоокупаемости. По его словам, если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий.
Нурлан Сабуров выступал за команду Уральского федерального университета. Сейчас он принимает участие в шоу Stand Up на ТНТ и в YouTube-проекте "Что было дальше?". Интервью
с Юрием Дудем вышло 8 октября.
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