Профессиональное ММА признано официальным видом спорта в Казахстане

Смешанные боевые единоборства (ММА) среди профессионалов получили статус официального вида спорта в Казахстане, сообщает пресс-служба Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА.
Это решение было принято Министерством культуры и спорта РК в августе текущего года. По словам генерального директора Казахстанской объединенной федерации ММА Валихана Тена, это вполне логичный итог.
"Мы проводим совместные турниры M-1 Global в Казахстане, также сотрудничаем с локальными promotion в части организации и проведения совместных мероприятий. Поддерживаем ряд казахстанских спортсменов-профессионалов: Армана Ашимова, Асу Алмабаева, Жумана Жумабекова и Аблайхана Кадыржана", - заявил Тен.
Между тем казахстанская федерация уже начала сотрудничество с иностранными и отечественными промоушенами. Слияние региональных субъектов в объединенную казахстанскую федерацию произошло в конце прошлого года, когда федерацию смешанных единоборств возглавил алматинский бизнесмен Галимжан Есенов.
"За эти 9 месяцев мы собрали сборную страны из 32 бойцов, утвердили тренерский состав и уже в мае взяли абсолютное командное первенство на чемпионате Азии - привезли более 20 медалей. Впервые в истории Казахстан возглавил мировой рейтинг ММА", - добавил Тен.
На данный момент объединенная федерация организовала и провела четыре крупных турнира на территории Казахстана. В планах до конца года - провести международный турнир M-1 Challenge 105, Кубок Казахстана по ММА, а также подготовить сборную к предстоящему чемпионату мира в Бахрейне.
Это решение приветствовал и председатель комитета спорта Министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев.
"Любительские смешанные единоборства были признаны видом спорта в 2013 году. Отрадно, что сейчас и профессиональное ММА приобрело официальный статус. Теперь все бои будут проходить под эгидой объединенной казахстанской федерации ММА. И, возможно, в скором времени можно будет говорить о статусе олимпийского вида спорта", - отметил Сапиев.
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