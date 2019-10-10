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Муляжи сена вместо запасов зерна обнаружили на складе в Восточном Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Муляжи сена вместо запасов зерна обнаружили на складе в Восточном Казахстане
Фото из открытых источников
Пропало 17 тысяч тонн зерна.

В ВКО бесследно исчезли около 17 тысяч тонн продовольственного запаса. Вместо зерна, отправленного Продкорпорацией для хранения, ревизоры обнаружили на складе сено, снег и навоз, передает Today.kz со ссылкой на "Первый канал. Евразия".

"Выявлено, что на складах предприятия, которое находится в Бородулихинском районе, общая недостача зерна, принадлежащего Продкорпорации, составила около 17 тысяч тонн", – сообщил исполняющий обязанности главы управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян.
Согласно протоколу проверки недостача составила 98,3 процента от общего объема зерна.

Продкорпорация обратилась в суд с требованием взыскать с ТОО сумму почти в 1,5 миллиарда тенге.

"Мы планируем обеспечить максимальный возврат этой задолженности за счет каких-либо активов должника, в том числе за счет тех залогов, которые ранее были переданы незаконно. Местонахождение его фактически нам неизвестно. Знаем, что в рамках данного уголовного дела в отношении руководителя была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", – заявил директор департамента по работе с проблемными долгами НК "Продкорпорация" Арман Амиргожин.


Источник: today.kz
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